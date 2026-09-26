Es wäre mehr drin gewesen für den Ahrweiler BC in der Oberliga-Partie bei Wormatia Worms. Auch wenn das vorher nicht viele erwartet hätten. Es wurde zwar ein 2:1 der Wormaten, überzeugend geht aber anders, woran auch der ABC seinen Anteil hatte.
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Als Aufsteiger muss man nicht unbedingt damit rechnen, dass es bei Wormatia Worms etwas zu holen gibt. Das gab es auch nicht für den Fußball-Oberligisten Ahrweiler BC beim 1:2 (0:2). Und doch, es hätte durchaus ein Punkt werden können, weil die Gastgeber erst verwalteten und dann zitterten.