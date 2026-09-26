Ahrweiler 1:2 bei Wormatia
Das Tordebüt von 2,03-Meter-Joker Seck kommt zu spät
Für Ahrweiler um Trainer Christopher Theisen war mehr drin in Worms, die Gastgeber machten nie den Deckel auf die Parte, sodass
Für Ahrweiler um Trainer Christopher Theisen war mehr drin in Worms, die Gastgeber machten nie den Deckel auf die Parte, sodass der ABC spät auf 1:2 verkürzen konnte, zu mehr reichte es aber nicht.
Martin Brand/Ahrweiler BC

Es wäre mehr drin gewesen für den Ahrweiler BC in der Oberliga-Partie bei Wormatia Worms. Auch wenn das vorher nicht viele erwartet hätten. Es wurde zwar ein 2:1 der Wormaten, überzeugend geht aber anders, woran auch der ABC seinen Anteil hatte.

Lesezeit 3 Minuten
Als Aufsteiger muss man nicht unbedingt damit rechnen, dass es bei Wormatia Worms etwas zu holen gibt. Das gab es auch nicht für den Fußball-Oberligisten Ahrweiler BC beim 1:2 (0:2). Und doch, es hätte durchaus ein Punkt werden können, weil die Gastgeber erst verwalteten und dann zitterten.
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