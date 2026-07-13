Fünf Mannschaften sind „neu“ in der Oberliga, die am 1. und 2. August ihre Pforten öffnet. Vier kommen von unten, eine von oben. Wir schauen auf diese Klubs und ihre Besonderheiten gut zwei Wochen vor dem Start.
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Die Saison 2026/2027 der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wirft längst ihre Schatten voraus und beginnt Anfang August. Fünf Mannschaften haben sich verabschiedet, eine nach oben, vier nach unten, fünf Teams sind neu dabei, weshalb wir die „Neuen“ der 18er-Staffel an dieser Stelle einmal unter die Lupe nehmen.