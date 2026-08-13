Zweiter gegen Erster, das Spitzenspiel des dritten Spieltags geht am Samstag in Engers über die Bühne, wenn der gastgebende FVE den Regionalligaabsteiger Schott Mainz empfängt. Tendenzen will man in Engers aus der Konstellation aber nicht ableiten.
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Vier Tage lang durfte sich der FV Engers nach zwei Auftaktsiegen an der Tabellenspitze der Fußball-Oberliga sonnen. Am Mittwoch wurden die Engerser als Rangerster abgelöst vom Regionalliga-Absteiger TSV Schott Mainz, der das vorgezogene Spiel gegen den FC Cosmos Koblenz mit 4:1 gewann.