Primus Schott Mainz zu Gast
Das Oberliga-Spitzenspiel steigt in Engers
Engers-Coach Julian Feit freut sich natürlich, dass der Auftakt mit zwei Siegen und zwischenzeitlich Rang eins so erfolgreich wa
Engers-Coach Julian Feit freut sich natürlich, dass der Auftakt mit zwei Siegen und zwischenzeitlich Rang eins so erfolgreich war, er weiß aber auch, dass mit dem TSV Schott Mainz am Samstag ein echter Gradmesser an den Wasserturm kommt.
René Weiss

Zweiter gegen Erster, das Spitzenspiel des dritten Spieltags geht am Samstag in Engers über die Bühne, wenn der gastgebende FVE den Regionalligaabsteiger Schott Mainz empfängt. Tendenzen will man in Engers aus der Konstellation aber nicht ableiten.

Lesezeit 2 Minuten
Vier Tage lang durfte sich der FV Engers nach zwei Auftaktsiegen an der Tabellenspitze der Fußball-Oberliga sonnen. Am Mittwoch wurden die Engerser als Rangerster abgelöst vom Regionalliga-Absteiger TSV Schott Mainz, der das vorgezogene Spiel gegen den FC Cosmos Koblenz mit 4:1 gewann.
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