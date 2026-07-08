Ex-Profi Daniel Bohl kommt Das nächste Ü30-Ass für Emmelshausen-Karbach Michael Bongard 08.07.2026, 12:09 Uhr

i Im Mai 2025 spielte Daniel Bohl im weißen Trikot von Schott Mainz das letzte Mal auf dem Karbacher Quintinsberg. 0:0 endete die Partie damals in der Oberliga, Schott stieg in die Regionalliga auf und jetzt direkt wieder ab. Der ehemalige Jugendnationalspieler Bohl hat sich nun dem FC Emmelshausen-Karbach (links Torwart Jonas Bast) angeschlossen und wird nun Dauergast auf dem Quintinsberg sein. hjs-Foto

Ex-Profi Daniel Bohl wechselt von Regionalliga-Absteiger Schott Mainz zum Oberliga-Konkurrenten FC Emmelshausen-Karbach. Der 32-jährige Mittelfeldmann hat 151 Drittliga-Spiele auf dem Buckel und ist seit 13 Jahren ein Kumpel von FCEK-Co Tom Schmitt.

Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hat sich beim Regionalliga-Absteiger sowie künftigen Ligakonkurrenten Schott Mainz bedient und Ex-Profi Daniel Bohl verpflichtet. Der 32-jährige defensive Mittelfeldspieler kommt in seiner Karriere auf stattliche 151 Partien in der 3.







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