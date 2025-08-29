Welche Rückschlüsse zieht man aus einem Rheinlandpokalspiel gegen einen A-Ligisten? Nun, TuS-Trainer Michel Stahl macht kein großes Geheimnis daraus, dass die Partie am Mittwochabend bei der SG Ober Kostenz nicht im Mittelpunkt der Trainingswoche stand. Vielmehr richtete sich der Blick vor allem auf das Oberliga-Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) bei Aufsteiger Gau-Odernheim, wo sich Stahl auf eine äußerst intensive Partie einstellt. Die 90 Minuten im Hunsrück bei dem drei Klassen tiefer angesiedelten Gegner waren da gewissermaßen ein Teil der Vorbereitung, der aus Sicht des Trainers absolut erfreulich verlief.

Cornelius und Kollegen tanken Selbstvertrauen

Auch wenn die vergangene und die kommende Aufgabe wenig bis gar nicht miteinander vergleichbar sind, so konnte der Koblenzer Trainer beim ungefährdeten 4:0 die Gelegenheit nutzen, etliche der Nachwuchsakteure unter Wettkampfbedingungen zu testen – und stellte ihnen ein gutes Zeugnis aus. Konrad Cornelius, Sanih Music, Beykan Sengül, Albrim Krasniqi waren erstmals von Beginn an dabei, auch der in dieser Saison noch wenig eingesetzte Nic Alsbach konnte Spielminuten sammeln – und im Tor bekam Cedric Taxis die Möglichkeit, sich zu zeigen. Im Verlauf des Spiels kamen dann auch noch Daryl Kunze, Maurice Welzel, Maximilian Buchheit und Tom Kup zu ihrem Pflichtspieldebüt in der Oberliga-Mannschaft. „Wenn ich zum Beispiel nur auf Konrad Cornelius schaue“, sagte Stahl, „er hat ein Tor erzielt und eines vorbereitet, das wird seinem Selbstvertrauen sicher nicht geschadet haben.“ Oder auch für Schlussmann Taxis, der in der Liga als Nummer zwei hinter Michael Zadach bislang keine Wettkampfpraxis hat, sind Training und Spiel dann doch ein Unterschied, auch wenn er keine Großtaten vollbringen musste. „Sich auf einen Startelf-Einsatz vorzubereiten, das TuS-Trikot zu tragen und vor 1000 Leuten aufzulaufen, sind in jedem Fall wichtige Erfahrungen“, ist Stahl sicher.

Verstärkung für den Kader bleibt ein Thema

Denn der Gedanke dahinter ist klar. „Es geht darum, dass die Jungs bereit sind, wenn es darauf ankommt“, weiß der Trainer, dass er im Liga-Alltag im Verlauf der Saison auf einige der Nachwuchskräfte wird zurückgreifen müssen. Zu dünn ist der Kader aktuell mit etablierten Kräften besetzt, ohnehin ist das Personaltableau auf Kante genäht. Zwar gilt im Moment auch bei der TuS der Satz: „Wir halten Augen und Ohren offen“, kurz vor dem Ende der Wechselfrist ist laut Stahl aber kein Neuzugang in Sicht. Wobei: Auch nach dem 1. September können Akteure unter Vertrag genommen werden, die seit dem 1. Juli ohne Verein dastehen.

i Cedric Taxis ist bei der TuS in der Liga Nummer zwei, im Pokal konnte er beim 4:0 in Ober Kostenz Wettkampfpraxis sammeln. Dennis Irmiter | PHOTO-MOMENTS

Dass obendrein alle Akteure ohne Blessuren die Partie in Ober Kostenz überstanden haben, erleichtert Stahls Planungen für die Begegnung in Gau-Odernheim. Und es bedarf keiner seherischen Fähigkeiten, um die Prognose zu wagen, dass Cornelius, Sengül und all die anderen Talente zurück auf die Bank müssen. Bei den Rheinhessen, die trotz des Abgangs ihres 50-Tore-Stürmers Fabio Moreno Fell zu Mainz 05 II bereits neun Punkte gesammelt haben, richten sich die Koblenzer auf ein Hauen und Stechen ein, aber auch auf ein Spiel, in dem bei Ballbesitz viel Geduld gefragt sein wird. „Sie haben eine unglaublich stabile Defensive“, hat Stahl beobachtet, zudem hat der Aufsteiger nur bedingt daran Interesse, das Spiel aktiv zu gestalten. Und wenn, ist man sich auch nicht zu schade, um auf die einfachen Dinge zurückzugreifen. „Da wirft einer beim Einwurf von der Mittellinie in den Sechzehner, da wird jeder Ball scharfgemacht“, sagt Stahl und fügt einen Satz an, den er wahrscheinlich auch seinen Akteuren in der Kabine eintrichtert: „Das wird wie ein Pokalspiel.“ Eines hat die TuS in dieser Woche ja schon gemeistert.