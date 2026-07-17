Auch unser Fußball-Podcast „SpoRZfreunde“ kehrt aus der Sommerpause zurück. Zu Gast im Studio ist diesmal Julian Feit, Trainer des FV Engers. Mit ihm sprechen wir natürlich über den FVE, aber auch über das allgemeine Geschehen in der Oberliga.

Die Fußballer in der Region befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027. In einigen Klassen geht es Ende Juli, Anfang wieder los, wobei vorher für viele Teams noch Pokalspiele anstehen. Auch unser Podcast „SpoRZfreunde“ meldet sich aus der Sommerpause zurück. Für die aktuelle Folge durften wir Julian Feit im Studio begrüßen, der in seine zweite Saison als Coach beim Oberligisten FV Engers geht.

Wie blickt er mit etwas Abstand auf die vergangene Runde, die auf einem starken fünften Platz endete, zurück, und welche Rolle will der FVE in der bevorstehenden Saison spielen? Unter anderem darüber haben wir mit dem Trainer gesprochen.

i Unser Sportreporter Lukas Erbelding (links) im Gespräch mit Julian Feit, Trainer des Oberligisten FV Engers. Kevin Rühle

Zudem haben wir auch einen Blick auf das allgemeine Geschehen in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar geworfen. Die Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!