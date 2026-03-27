Der FC Emmelshausen-Karbach wird in diesen Tagen in aller Munde sein, denn der FCEK ist Teil von zwei großen Spielen: Am Samstag steht der Oberliga-Hit in Pirmasens an – und am Mittwoch der Pokal-Kracher in Emmelshausen gegen Eintracht Trier.
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Auf diese englische Woche fiebert der FC Emmelshausen-Karbach seit Tagen hin. Ob in der Fußball-Oberliga oder im Rheinlandpokal – beim vor der Saison neu gegründeten Fußballverein aus dem Vorderhunsrück reiht sich ein Höhepunkt an den nächsten in dieser Woche.