Erst Pirmasens, dann Trier
Das „Fieber“ steigt beim FC Emmelshausen-Karbach
Außenverteidiger Keita Kinoshita (in Blau, rechts) ist wieder fit für die heiße englische Woche, der der FC Emmelshausen-Karbach
Außenverteidiger Keita Kinoshita (in Blau, rechts) ist wieder fit für die heiße englische Woche, der der FC Emmelshausen-Karbach entgegenfiebert. Mittelfeldmann Dustin Zahnen (Mitte) muss dagegen wegen einer Zerrung zumindest für das Oberliga-Topspiel am Samstag (14 Uhr) beim FK Pirmasens passen.
hjs-Foto

Der FC Emmelshausen-Karbach wird in diesen Tagen in aller Munde sein, denn der FCEK ist Teil von zwei großen Spielen: Am Samstag steht der Oberliga-Hit in Pirmasens an – und am Mittwoch der Pokal-Kracher in Emmelshausen gegen Eintracht Trier.

Lesezeit 3 Minuten
Auf diese englische Woche fiebert der FC Emmelshausen-Karbach seit Tagen hin. Ob in der Fußball-Oberliga oder im Rheinlandpokal – beim vor der Saison neu gegründeten Fußballverein aus dem Vorderhunsrück reiht sich ein Höhepunkt an den nächsten in dieser Woche.

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