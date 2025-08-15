FC Emmelshausen-Karbach gegen 1. FC Kaiserslautern II, Tabellenzweiter gegen Spitzenreiter – der dritte Spieltag in der Fußball-Oberliga hat sein erstes absolutes Spitzenspiel auf Lager. Viel mehr geht nicht, findet auch Gastgeber-Trainer Patrick Kühnreich vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr) auf dem Karbacher Quintinsberg zwischen dem FCEK und dem FCK II um den Ex-Zweitliga-Kapitän Jean Zimmer.

Der Karbacher Quintinsberg sollte sehr gut besucht sein. „500 Zuschauer plus x“, formuliert Kühnreich die „Zuschauer-Ziele“ der Vorderhunsrücker. Der Trainer gibt eine interessante Einordnung ab: „Ich wünsche uns allen, dass die Kulisse zum Anlass der Partie passt. Das Spiel wird zeigen, wie interessiert die Leute im Hunsrück am regionalen Spitzenfußball sind. Karbach hat mit Emmelshausen einen großen FC gegründet, wir haben direkt sechs Punkte in den ersten zwei Spielen geholt, jetzt kommt der Tabellenführer mit der FCK-Legende Jean Zimmer – die Voraussetzungen sind ähnlich wie bei einem Pokal-Halbfinale daheim gegen die TuS Koblenz oder Eintracht Trier. Mehr kann man dem Zuschauer nicht anbieten. Es ist keine Bundesliga, keine Konkurrenzveranstaltung und das Wetter wird nicht so heiß – alles ist angerichtet.“

„Wir hatten vor der Saison alle ein gutes Gefühl, dieses gute Gefühl haben wir direkt in die Meisterschaft transportieren können mit zwei verdienten Siegen.“

Patrick Kühnreich, Trainer FC Emmelshausen-Karbach

Seine Emmelshausen-Karbacher sind mit dem 3:2 gegen Rot-Weiss Koblenz und dem 2:0 beim FV Dudenhofen perfekt gestartet: „Ich bin froh, dass sich die Eindrücke, die wir in der Vorbereitung gesammelt haben und sich das Team auch erarbeitet hat, bestätigt worden sind. Wir hatten vor der Saison alle ein gutes Gefühl, dieses gute Gefühl haben wir direkt in die Meisterschaft transportieren können mit zwei verdienten Siegen.“ Jetzt kommt aber der Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern II, der wie Emmelshausen-Karbach und Neuling TSV Gau-Odernheim beide Spiele gewonnen hat. Die FCK-Reserve schlug zuerst Wormatia Worms mit 3:0 und ließ dann am Sonntag ein 1:0 bei Rot-Weiss Koblenz folgen.

Kühnreich sah sich die Partie im Stadion Oberwerth an: „Kaiserslautern II hat extrem hohe Qualität, vor allem mit Jean Zimmer, der zusammen mit dem letztjährigen Torschützenkönig Shawn Blum immer wieder aus den Halbräumen in der Offensive agiert. Für mich ist Lautern II zusammen mit Pirmasens der klare Meisterschaftsfavorit.“ Kaiserslautern II hat nach dem verpassten Aufstieg in die Regionalliga, in der Aufstiegsrunde der Vizemeister scheiterte man, seinen Kader richtig durchgemischt. 17 Mann gingen, 18 Neue kamen. Gegenüber dem 0:6 im Aufstiegsfinale bei Türkgücü Friedberg standen gegen Rot-Weiss nur noch drei Mann aus der Vorsaison in der Startelf.

i Torsten Lieberknecht (links) ist nicht mehr der Trainer von Jean Zimmer. Der 31-jährige Zimmer hat seine Profi-Karriere beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern beendet, spielt aber für die Reserve des FCK weiter in der Oberliga - und kommt am Samstag auf den Karbacher Quintinsberg. Uwe Anspach/dpa

Dafür ist jetzt unter anderem Jean Zimmer dabei. Der 31-jährige frühere Kapitän des 1. FC Kaiserslautern beendete im Sommer seine Profikarriere nach fast 200 Einsätzen für die Roten Teufeln. Vor einer Woche wurde er von 50.000 Zuschauern beim Heimspiel gegen Schalke 04 (1:0) verabschiedet. Nun geht es für Zimmer vom Betzenberg und der 2. Bundesliga auf den Quintinsberg in die Oberliga. Beim FCK II ist Zimmer natürlich auch der Kapitän. Zudem soll der 31-Jährige abseits des Rasens erste Erfahrungen bei sportlichen Themen beim Traditionsverein aus der Pfalz sammeln. Wegen Zimmer, der bei vielen FCK-Fans einen Legenden-Status hat, werden einige Zuschauer auf dem Quintinsberg zum Oberliga-Spitzenspiel kommen.

Bitter für Emmelshausen-Karbach: Top-Stürmer Max Wilschrey, der gegen Rot-Weiss Koblenz und in Dudenhofen je einmal traf, fehlt aus privaten Gründen nicht nur im Spitzenspiel gegen Kaiserslautern II, sondern auch am kommenden Sonntag beim SV Gonsenheim und am 27. August im Pokalspiel beim A-Klässler SG Weißenthurm/Urmitz. Erst am 31. August im Auswärtsspiel bei Cosmos Koblenz ist Wilschrey wieder dabei. Damit nicht genug: Sein neuer Sturmpartner Dylan Esmel hat einen dicken Knöchel und konnte die Woche nicht trainieren. „Wenn es auch für Dylan nicht reicht, müssen wir uns vorne etwas einfallen lassen“, sagt FCEK-Coach Kühnreich. Immerhin ist der weitere Top-Neuzugang Linus Wimmer, der von Eintracht Trier kam, wieder an Bord und steht im Kader.