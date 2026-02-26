Rot-Weiss gegen FCEK Das 7-Minuten-Spiel soll dieses Mal 90 Minuten dauern Mirko Bernd 26.02.2026, 09:22 Uhr

i Nach sieben Minuten brach Schiedsrichter Nico Dönges (Mitte) am 22. November 2025 die Oberliga-Partie zwischen Rot-Weiss Koblenz (in Rot) und dem FC Emmelshausen-Karbach auf dem teilsweise gefrorenen Oberwerth-Kunstrasen ab. Am Samstag um 14 Uhr wird nachgeholt - und dann will Döngers, der wieder angesetzt ist, die Partie nach regulären 90 MInuten plus Nachspielzeit abpfeifen. René Weiss

Mit einem Nachholspiel starten die Oberligisten Rot-Weiss Koblenz und FC Emmelshausen-Karbach am Samstag aus der Winterpause. Die Partie hätte schon in den Annalen stehen sollen, aber sie wurde vor drei Monaten nach sieben Minuten abgebrochen.

Am 22. November standen die Oberliga-Fußballer des FC Rot-Weiss Koblenz und des FC Emmelshausen-Karbach ganze sieben Minuten auf dem teils gefrorenen Kunstrasen auf dem Koblenzer Oberwerth, bis Schiedsrichter Nico Dönges die Partie abbrach. „Hier kann man keinen Fußball spielen“, sagte Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift damals.







Artikel teilen

Artikel teilen