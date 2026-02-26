Rot-Weiss gegen FCEK
Das 7-Minuten-Spiel soll dieses Mal 90 Minuten dauern
Nach sieben Minuten brach Schiedsrichter Nico Dönges (Mitte) am 22. November 2025 die Oberliga-Partie zwischen Rot-Weiss Koblenz
Nach sieben Minuten brach Schiedsrichter Nico Dönges (Mitte) am 22. November 2025 die Oberliga-Partie zwischen Rot-Weiss Koblenz (in Rot) und dem FC Emmelshausen-Karbach auf dem teilsweise gefrorenen Oberwerth-Kunstrasen ab. Am Samstag um 14 Uhr wird nachgeholt - und dann will Döngers, der wieder angesetzt ist, die Partie nach regulären 90 MInuten plus Nachspielzeit abpfeifen.
René Weiss

Mit einem Nachholspiel starten die Oberligisten Rot-Weiss Koblenz und FC Emmelshausen-Karbach am Samstag aus der Winterpause. Die Partie hätte schon in den Annalen stehen sollen, aber sie wurde vor drei Monaten nach sieben Minuten abgebrochen.

Lesezeit 3 Minuten
Am 22. November standen die Oberliga-Fußballer des FC Rot-Weiss Koblenz und des FC Emmelshausen-Karbach ganze sieben Minuten auf dem teils gefrorenen Kunstrasen auf dem Koblenzer Oberwerth, bis Schiedsrichter Nico Dönges die Partie abbrach. „Hier kann man keinen Fußball spielen“, sagte Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift damals.

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren