Mit einem Nachholspiel starten die Oberligisten Rot-Weiss Koblenz und FC Emmelshausen-Karbach am Samstag aus der Winterpause. Die Partie hätte schon in den Annalen stehen sollen, aber sie wurde vor drei Monaten nach sieben Minuten abgebrochen.
Am 22. November standen die Oberliga-Fußballer des FC Rot-Weiss Koblenz und des FC Emmelshausen-Karbach ganze sieben Minuten auf dem teils gefrorenen Kunstrasen auf dem Koblenzer Oberwerth, bis Schiedsrichter Nico Dönges die Partie abbrach. „Hier kann man keinen Fußball spielen“, sagte Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift damals.