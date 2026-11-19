Rückrundenstart beim Zweiten Cosmos wird in Mechtersheim nicht um Entlastung betteln Mirko Bernd 19.11.2026, 15:00 Uhr

i Cosmos Koblenz um Ayman Auorir (in Weiß, hier beim 0:0 gegen die TuS Koblenz um Colin Leyendecker) will sich auch in Mechtersheim nicht verstecken und nur um Entlastung in der Partie beim Tabellenzweiten betteln. Wolfgang Heil

Zum Oberliga-Saisonstart ging es für den FC Cosmos Koblenz daheim gegen Aufsteiger TuS Mechtersheim. Der wurde allerorten stark eingeschätzt, was er damals beim 2:1 bewies. Vor dem Rückspiel am Samstag ist der TuS Zweiter, Cosmos steht auf Platz 14.

Die Rückrunde in der Fußball-Oberliga beginnt für den FC Cosmos Koblenz auf einem Abstiegsplatz, denn das ist der 14. Rang momentan. Und sie beginnt am Samstag um 15.30 Uhr bei einer Mannschaft, die am Ende der Saison eine Rolle spielen könnte, wenn es darum geht, wie viele Klubs aus der Oberliga absteigen, denn der TuS Mechtersheim um Coach Nauwid Amiri ist Tabellenzweiter und würde die Aufstiegsrunde zur Regionalliga spielen.







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