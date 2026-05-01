Mit einem Heimsieg und damit dem dritten Dreier in Folge, könnte der FC Cosmos Koblenz einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt gehen. Zu Gast ist der SV Gonsenheim, für den das Gleiche gilt.
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Der April macht, was er will: Beim Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz hatte es zumindest in der ersten April-Hälfte den Anschein, als würden die Leistungen ähnlich launisch daherkommen wie der vierte Monat des Jahres. 1:1 in Idar, 0:2 gegen Auersmacher und dann das 0:5 in Gau-Odernheim.