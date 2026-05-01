Gonsenheim zu Gast in Koblenz Cosmos will Anfang Mai an starkes April-Ende anknüpfen Mirko Bernd 01.05.2026, 09:43 Uhr

i Cosmos-Keeper Josué Duverger packt wieder kraftvoll zu, bei den letzten beiden Siegen der Koblenzer stand der Mann aus Haitis WM-Kader wieder zwischen. Davor hatte Romaric Grenz ihn während der Länderspielreise vertreten und auch danach erst einmal den Vorzug erhalten. Nach dem 0:5 in Gau-Odernheim wurde wieder gewechselt. Auch gegen Gonsenheim am Sonntag dürfte Düverger zwischen den Pfosten stehen. Jörg Niebergall

Mit einem Heimsieg und damit dem dritten Dreier in Folge, könnte der FC Cosmos Koblenz einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt gehen. Zu Gast ist der SV Gonsenheim, für den das Gleiche gilt.

Der April macht, was er will: Beim Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz hatte es zumindest in der ersten April-Hälfte den Anschein, als würden die Leistungen ähnlich launisch daherkommen wie der vierte Monat des Jahres. 1:1 in Idar, 0:2 gegen Auersmacher und dann das 0:5 in Gau-Odernheim.







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