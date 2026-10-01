Ist Kapitän Matuwila dabei? Cosmos wartet vor Auersmacher auf Ampelkarten-Urteil Mirko Bernd 01.10.2026, 09:31 Uhr

i Darf José-Junior Matuwila (rechts, im Zweikampf mit Rot-Weiss-Koblenz-Angreifer Tim Esten) in Auersmacher mitmischen . Die Frage ist noch offen nach seiner Ampelkarte und dem Protest der „Cosmonauten“ gegen ebendiese. Wolfgang Heil

Der FC Cosmos hat mit dem 2:1 zu Hause gegen Elversberg II den ersten Schritt auf dem Weg aus dem Oberliga-Tabellenkeller getan. Folgt in Auersmacher der zweite? Und folgt er mit dem Kapitän oder ohne ihn?

Dass Siege die Lebensqualität erhöhen und die Stimmung heben, weiß Koray Gökkurt natürlich. Aber der neue Trainer des Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz will auch das Bild nicht verzerren vor dem Auswärtsspiel der „Cosmonauten“ am Samstag um 15.30 Uhr beim SV Auersmacher.







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