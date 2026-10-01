Ist Kapitän Matuwila dabei?
Cosmos wartet vor Auersmacher auf Ampelkarten-Urteil
Darf José-Junior Matuwila (rechts, im Zweikampf mit Rot-Weiss-Koblenz-Angreifer Tim Esten) in Auersmacher mitmischen . Die Frage
Darf José-Junior Matuwila (rechts, im Zweikampf mit Rot-Weiss-Koblenz-Angreifer Tim Esten) in Auersmacher mitmischen . Die Frage ist noch offen nach seiner Ampelkarte und dem Protest der „Cosmonauten“ gegen ebendiese.
Wolfgang Heil

Der FC Cosmos hat mit dem 2:1 zu Hause gegen Elversberg II den ersten Schritt auf dem Weg aus dem Oberliga-Tabellenkeller getan. Folgt in Auersmacher der zweite? Und folgt er mit dem Kapitän oder ohne ihn?

Lesezeit 2 Minuten
Dass Siege die Lebensqualität erhöhen und die Stimmung heben, weiß Koray Gökkurt natürlich. Aber der neue Trainer des Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz will auch das Bild nicht verzerren vor dem Auswärtsspiel der „Cosmonauten“ am Samstag um 15.30 Uhr beim SV Auersmacher.
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