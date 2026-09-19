So stellt man sich kein Debüt als neuer Trainer vor: Koray Gökkurt verlor in seinem ersten Spiel beim Oberligisten FC Cosmos Koblenz mit 1:6 in Pirmasens. Ein deftige Schlappe, auch wenn es ein undankbarer Auftakt war.
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Aller Anfang ist schwer. Das musste Koray Gökkurt in seinem ersten Spiel als Trainer von Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz schmerzvoll erfahren. Die 1:6 (0:3)-Niederlage beim Vorjahres-Vize FK Pirmasens ist zudem eine Rekord-Niederlage von Cosmos in dessen dritter Oberliga-Saison.