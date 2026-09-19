Gökkurts Debüt misslingt
Cosmos verliert in Pirmasens 1:6 – Was ist mit Scherr?
Die neue Bankbesetzung beim FC Cosmos Koblenz beim 1:6 in Pirmasens: Trainer Koray Gökkurt (links) und Co-Trainer Peter Neustädt
Die neue Bankbesetzung beim FC Cosmos Koblenz beim 1:6 in Pirmasens: Trainer Koray Gökkurt (links) und Co-Trainer Peter Neustädter (Mitte). Sportvorstand Remo Rashica verfolgt das misslungene Debüt des neuen Trainers von der Bank aus.
Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

So stellt man sich kein Debüt als neuer Trainer vor: Koray Gökkurt verlor in seinem ersten Spiel beim Oberligisten FC Cosmos Koblenz mit 1:6 in Pirmasens. Ein deftige Schlappe, auch wenn es ein undankbarer Auftakt war.

Lesezeit 3 Minuten
Aller Anfang ist schwer. Das musste Koray Gökkurt in seinem ersten Spiel als Trainer von Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz schmerzvoll erfahren. Die 1:6 (0:3)-Niederlage beim Vorjahres-Vize FK Pirmasens ist zudem eine Rekord-Niederlage von Cosmos in dessen dritter Oberliga-Saison.
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