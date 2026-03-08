Das Debüt von Trainer Manuel Moral Fuster war ein interessantes und nervenaufreibendes, denn Oberligist Cosmos Koblenz holte gegen den Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II ein 0:2 auf, um noch mit 2:3 zu verlieren.
Auf Kompaktheit setzen oder es mutig nach vorne versuchen? Gegen die U21 des 1. FC Kaiserslautern zu spielen, ist für den gegnerischen Trainer auch immer mit dieser Frage der taktischen Ausrichtung verbunden. Dass sich Neu-Coach Manuel Moral Fuster für die Mut-Variante entschieden hatte, war im Oberliga-Spiel „seines“ FC Cosmos Koblenz gegen die Nachwuchsteufel von der ersten Minute an zu sehen.