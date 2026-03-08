2:3 gegen den Spitzenreiter Cosmos verlangt 1. FC Kaiserslautern II alles ab René Weiss 08.03.2026, 19:59 Uhr

i Shawn Blum (Mitte) und der 1. FC Kaiserslautern II haben die Hürde Cosmos Koblenz (in Blau von links mit Serdar Arslan, Yoel Lozano, Josué Duverger und Dennis Arnst) übersprungen, aber es war eine enge Kiste vor 250 Zuschauern auf der Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese. René Weiss

Das Debüt von Trainer Manuel Moral Fuster war ein interessantes und nervenaufreibendes, denn Oberligist Cosmos Koblenz holte gegen den Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II ein 0:2 auf, um noch mit 2:3 zu verlieren.

Auf Kompaktheit setzen oder es mutig nach vorne versuchen? Gegen die U21 des 1. FC Kaiserslautern zu spielen, ist für den gegnerischen Trainer auch immer mit dieser Frage der taktischen Ausrichtung verbunden. Dass sich Neu-Coach Manuel Moral Fuster für die Mut-Variante entschieden hatte, war im Oberliga-Spiel „seines“ FC Cosmos Koblenz gegen die Nachwuchsteufel von der ersten Minute an zu sehen.







