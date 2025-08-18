Zwei Vereine, kein Sieg: Der FC Cosmos und Rot-Weiss peilen im ersten von insgesamt sechs Koblenzer Oberliga-Duellen den ersten Dreier an. Parallel dazu sucht Rot-Weiss nach Personal für die Offensive – und muss dabei manchen Rückschlag hinnehmen.

An Derbys wird es in dieser Saison auf dem Koblenzer Oberwerth nicht mangeln. Mal abgesehen davon, dass mit den Sportfreunden Eisbachtal, dem FV Engers und dem FC Emmelshausen-Karbach gleich drei Vereine praktisch vor der Haustür beheimatet sind, stehen zudem nicht weniger als sechs Stadtduelle auf dem Spielplan. Aktuell teilen sich die TuS, Rot-Weiss und der FC Cosmos die Arena, die beiden Letztgenannten eröffnen am Dienstagabend um 19 Uhr den Reigen der Koblenzer Duelle. Die Partie war aufgrund des DFB-Pokalspiels des FV Engers gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag auf dem Oberwerth verlegt worden.

Erste Erkenntnis: Beide Klubs sind konkurrenzfähig

Die nachbarschaftlichen Rivalitäten interessieren die Trainer in diesen Tagen indes nur am Rande, sowohl für die „Cosmonauten“ als auch für die Rot-Weissen geht es zuvorderst darum, den ersten Saisonsieg einzufahren. Der Elf des Aufsteigers um Trainer Yusuf Emre Kasal fehlten zum Rundenauftakt beim 2:2 gegen Eppelborn drei Minuten zum Dreier, es folgte ein 0:1 bei Wormatia Worms. Rot-Weiss steht noch ohne Punkt da, hatte aber mit dem FCK II (0:1) und Emmelshausen-Karbach (2:3) zwei Gegner, die in der Tabelle mutmaßlich eher oben zu finden sein werden. Hinter all den Zahlen verbirgt sich aber sowohl für Kasal als auch für seinen Rot-Weiss-Kollegen Fatih Cift vor allem eine Erkenntnis: „Wir sind konkurrenzfähig.“

Kasal ist mit den Spielern (noch) nachsichtig

Was insofern nicht ganz selbstverständlich ist, da sich die Klubs aus unterschiedlichen Gründen vor der Spielzeit praktisch komplett neu aufgestellt haben. „Es geht ja im Moment auch darum, zu sehen, wie sich die Spieler im Wettkampf präsentieren und alles einzuordnen“, sagt Kasal, was wohl auch Cift so unterschreiben würde. In den ersten fünf, sechs Wochen gewährt der Cosmos-Coach dem Team noch einen gewissen Welpenschutz, dann sollen nach Möglichkeit alle Rädchen ineinandergreifen. Einen großen Vorteil hat der Aufsteiger gegenüber Rot-Weiss zweifellos: Wenn alle Akteure fit sind, kann Kasal aus 24 Akteuren auswählen, davon ist Cift weit entfernt.

Rückkehr von Niklas Doll ist kein Thema

Es ist kein Geheimnis, dass der Rot-Weiss-Trainer und Chris Noll als sportlicher Leiter auf der Suche nach Verstärkungen für die dünne Offensive sind – was durchaus frustrierend sein kann. „Wir würden gern ein oder zwei Akteure holen“, sagt der Trainer, „und wir waren uns auch mit einem Spieler praktisch einig.“ Doch zu einer Unterschrift kam es nicht, unter einem Vorwand sagte der potenzielle Neuzugang in letzter Sekunde ab. „Es war alles organisiert“, so Cift, der im Nachhinein vielleicht auch ganz froh ist, dass der Transfer geplatzt ist, wollte er doch vor allem charakterfeste Spieler in seinem Kader haben. Kein Thema ist in jedem Fall eine Rückholaktion von Niklas Doll, der einst von Rot-Weiss zu Wacker Burghausen gewechselt war und in der Vorbereitung kurzzeitig mittrainiert hatte. Der 25-Jährige ist in Berlin beim Nordost-Regionalligisten Hertha Zehlendorf untergekommen.

Wiedersehen mit Oriyama und Matsui

Nao Oriyama hätten die Rot-Weissen zweifellos gern als Angreifer in ihren Reihen behalten, er ist aber ebenso wie sein Landsmann Sota Matsui zum FC Cosmos gewechselt. Oriyama darf nach verbüßter Gelb-Rot-Sperre wieder mitmischen, sein möglicher Sturmpartner Kelvin Lunga wird nach seinem Bänderriss im Sprunggelenk aber wohl noch einige Wochen fehlen. Luxusprobleme im Vergleich zu Cift, der nicht nur weiterhin in der vordersten Linie improvisieren, sondern zudem mit in Joel Cartus und Daniel Ndouop zwei etablierte Akteure ersetzen muss. Was seinem Ehrgeiz aber keinen Abbruch tut: „Schon allein für das Selbstvertrauen wäre es wichtig, dass wir punkten.“ Derby hin oder her.