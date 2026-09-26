2:1-Sieg, Gelb-Rot für Kapitän Cosmos trotzt allen Widerständen bei Gökkurts Heimdebüt Mirko Bernd 26.09.2026, 18:16 Uhr

i Cosmos-Kapitän José-Junior Matuwila (rechts, im Zweikampf mit Elversberg-Routinier Rico Benatelli, lins Cosmos-Nezugang Bernard Kyere) sah nach 67 Minuten Gelb-Rot, seine Mannschaft brachte aber mit viel Leidenschaft das 2:1 gegen die Gäste über die Zeit. Jörg Niebergall

Der FC Cosmos Koblenz hat seinem neuen Trainer Koray Gökkurt eine schöne Heimpremiere beschert mit dem 2:1 über die SV Elversberg II. Dabei stand der Kampf im Vordergrund, gerade nach der Ampelkarte für Kapitän José-Junior Matuwila.

Gelungener Heim-Einstand für Koray Gökkurt. Der Nachfolger von Admir Softic im Traineramt bei Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz feierte mit seiner Mannschaft einen verdienten Erfolg gegen die Reserve des Bundesligisten SV Elversberg. Gegen eine junge Elversberger Mannschaft, die eher über das spielerische Moment kommt, war das 2:1 (1:0) deshalb verdient, weil die Cosmonauten ihrem Kontrahenten vor allem kämpferisch und läuferisch überlegen ...







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