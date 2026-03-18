Ex-Profi als Interimslösung Cosmos trennt sich schon wieder von Moral Fuster Mirko Bernd 18.03.2026, 06:59 Uhr

i Schnelles Ende beim FC Comos Koblenz: Manuel Moral Fuster. Jörg Niebergall

Das ging schnell: Nach nur zweineinhalb Monaten beim Oberligisten FC Cosmos Koblenz muss Trainer Manuel Moral Fuster schon wieder gehen. Als Interimslösung steht erst einmal ein ehemaliger Bundesliga- und Zweitliga-Profi bereit.

Das 0:5 beim FC Emmelshausen-Karbach vom Samstag hat den Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz wohl in den Grundfesten erschüttert – und Konsequenzen hatte es auch für den erst vor der Winterpause gekommenen Coach Manuel Moral Fuster. Auf seiner offiziellen Instagram-Seite hat der Oberliga-Elfte die sofortige Trennung vom 38-Jährigen am Mittwochmorgen bekannt gegeben.







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