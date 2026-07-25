Keine Tore, aber viele Erkenntnisse bei der Generalprobe gab es für den Oberligisten Cosmos Koblenz vor dem Liga-Start und den Rheinlandligisten TuS Kirchberg vor dem Pflichtspielauftakt im Pokal. Bei Cosmos könnte sich personell noch etwas tun.
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Ein Testspiel eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel – solche Partien gelten auch im Fußball gemeinhin als Generalprobe. Nun, nimmt man die frohen Mienen, die positive Grundstimmung und die abschließenden Urteile zum Maßstab, dann waren die Trainer beider Lager nach dem 0:0 zwischen Oberligist FC Cosmos Koblenz und der Rheinlandliga-Formation des TuS Kirchberg durchweg zufrieden.