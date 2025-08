Vielleicht hatten sie sich den Saisonauftakt nach der Rückkehr in die Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar etwas leichter und geschmeidiger vorgestellt beim FC Cosmos Koblenz. Schließlich ging es am ersten Spieltag gegen den FV Eppelborn – ein Team, für das es in der vergangenen Spielzeit eigentlich nur darum gegangen war, in der Liga zu verbleiben. Doch die kampfstarken und liga-erprobten Saarländer erwiesen sich vor 200 Zuschauern auf dem Oberwerth als unbequemer Gegner. Und weil im völlig runderneuerten, qualitativ hochwertig bestückten, aber noch lange nicht eingespielten Kader des FC Cosmos die Suche nach Verständnis und Harmonie Zeit und Geduld braucht, musste sich das Team des ehrgeizigen Trainers Yusuf Kasal am Ende mit einem 2:2 (1:1) zufriedengeben.

Auch wenn spielerisch also nicht alles rund lief, die Feinabstimmung defensiv wie offensiv noch einige Partien erfordern wird, war Kasal nach einer in der Schlussphase hektischen Partie nicht unzufrieden. „Das passt schon für das erste Meisterschaftsspiel. Die Einstellung, der Wille, die Partie zu gewinnen – das alles hat gestimmt. Doch gerade in der ersten Halbzeit haben wir zu viele Fehler gemacht. Nach der Pause haben wir diese Fehler abgestellt und waren gleich besser im Spiel. Die Mannschaft wird sich noch finden. Da bin ich mir sicher.“

Umstellungen in zweiter Hälfte geben der Abwehr mehr Stabilität

In der Tat ließ sich die Cosmos-Elf vom Gegner in der ersten Viertelstunde überraschen. Mit langen Bällen über die Außen sorgte Eppelborn oftmals für Gefahr im Koblenzer Strafraum. Offensiv fand Cosmos zu Beginn überhaupt nicht statt, in der Defensive offenbarten sich einige Lücken. Cosmos-Keeper Josue Duverger hatte zwei-, dreimal die Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Beim 0:1 von Giovanni Runco (15.) war aber auch er machtlos. Ein von Khery Hamka verwandelter Strafstoß verhalf dem FC Cosmos nur fünf Minuten später zum Ausgleich (20.). Die Partie war fortan ausgeglichen, doch bei langen Bällen waren die Koblenzer weiter anfällig. Was Gründe hatte. In der Innenverteidigung war das Duo Xhenis Kryeziu/Serdar Arslan sicher nicht Kasals erste Wahl. Doch für den lang aufgeschossenen Milan Ziric gab es noch keine Spielgenehmigung und der in der Vorbereitung überzeugende Mordecai Zuhs musste verletzt passen. So fehlte es auch an der Lufthoheit.

Kasal reagierte zur Pause, stabilisierte die Defensive, indem er den offensiven Mittelfeldspieler Jeremy Mekoma herausnahm und Sota Matsui als Rechtsverteidiger brachte. Auf der linken Seite legte Matthias Heck sein Augenmerk fortan noch mehr auf die Abwehrarbeit. Damit waren auf den Außenpositionen die Reihen geschlossen und Eppelborn vermochte spielerisch kaum noch Akzente zu setzen.

„Dass wir dann durch einen vermeidbaren Gegentreffer noch den Ausgleich kassiert haben, ist natürlich schade. Aus dem Spiel heraus haben wir nach der Pause nichts mehr zugelassen. Nach vorn haben uns allerdings Kreativität und Durchschlagskraft gefehlt. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns.“

Cosmos-Trainer Emre Kasal ärgerte sich über den späten Gegentreffer

Das Cosmos-Mittelfeld mit dem aufmerksamen Sechser Meric-Nuh Gültekin und dem spielstarken Hamka hatte in Halbzeit zwei ein deutliches Übergewicht. Und als Gültekin per Kopf das 2:1 für Cosmos erzielte (70.), nachdem ein schöner Freistoß von Hamka von der Latte wieder ins Feld geprallt war, schienen die Koblenzer das Blatt gewendet zu haben. „Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht und hatten den Gegner in der zweiten Halbzeit eigentlich im Griff“, meinte Cosmos-Kapitän Nihat Farajli. Doch in der turbulenten Schlussphase schlugen dann die Gäste noch einmal zu.

Erst sah Comos-Stürmer Nao Oriyama wegen Ballwegschlagens unnötig Gelb-Rot. Vier Minuten später musste bei Eppelborn Torschütze Runco ebenfalls mit Gelb-Rot vom regendurchweichten Rasen. Gleichstand beim Personal auf dem Platz – und in der 87. Minute auch Gleichstand nach Toren. Der aufgerückte Abwehrspieler Nicolas Brill traf nach einer flachen Freistoß-Hereingabe – eine Szene, bei der die Koblenzer Defensive nicht gut aussah. Sehr zum Ärger von Kasal. „Dass wir dann durch einen vermeidbaren Gegentreffer noch den Ausgleich kassiert haben, ist natürlich schade. Aus dem Spiel heraus haben wir nach der Pause nichts mehr zugelassen. Nach vorn haben uns allerdings Kreativität und Durchschlagskraft gefehlt. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns“, so Kasal.

FC Cosmos Koblenz – FV Eppelborn 2:2 (1:1)

Cosmos Koblenz: Duverger – Arslan, Kryeziu, Heck – Gültekin, Hamka, Farajli, Mekoma (45. Matsui), Aksu – Arnst (66. Rashica), Oriyama.

Eppelborn: Knichel – Bubel, Ebler (61. Jostock), Guttmann (72. Ivanov), Sträßer, Ladjnef (46. Krauß), Marjanovic, Lanfranco (46. Pfeiffer), Brill, Altmeier, Runco.

Schiedsrichter: Jannick Ziehmer.

Zuschauer: 200.

Tore: 0:1 Giovanni Runco (15.), 1:1 Khery Hamka (20./Foulelfmeter), 2:1 Meric-Nuh Gültekin (80.), 2:2 Nicolas Brill (87.).

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karten für Nao Oriyama (73./Cosmos) und für Giovanni Runco (77./Eppelborn).