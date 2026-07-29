Platz zehn war es am Ende einer turbulenten Saison für den Aufsteiger FC Cosmos Koblenz. Erst mit dem Trainergespann Admir Softic und Peter Neustädter kam Ruhe rein beim Oberligisten. Diese Ruhe soll in die neue Runde mitgenommen werden.
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Der FC Cosmos Koblenz hat turbulente Jahre hinter sich. Aus der Bezirksliga ging es 2022 in die Rheinlandliga und im Eiltempo schon ein Jahr später in die Oberliga. Dort bezahlte man Lehrgeld, die notwendige Kaderverstärkung im Winter 2023/24 kam zu spät, gleichwohl war sich Klub-Boss Remo Rashica nach dem Abstieg im Sommer 2024 sicher und meinte seinerzeit im Brustton der Überzeugung: „Wir werden wiederkommen.