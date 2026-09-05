FVE setzt sich mit 2:1 durch Cosmos richtet Blick nach unten, Engers nach oben Stefan Kieffer 05.09.2026, 10:39 Uhr

i Cosmos-Neuzugang Ayman Aourir (blaues Trikot) war einer der auffälligsten Akteure, strahlte aber gegen Jonas von Haacke (vorne), Vadym Semchuk und den FV Engers zu wenig Torgefahr aus. Am Ende stand für die Cosmonauten eine 1:2-Niederlage, es war vierte in dieser Saison. Jörg Niebergall

Es war wild, es war spannend und es war phasenweise durchaus hochklassig. Am Ende setzte sich der FV Engers im Heimspiel gegen den FC Cosmos Koblenz mit 2:1 durch, auch weil die Gäste zu wenig Torchancen kreierten.

Die Enttäuschung war groß beim FC Cosmos Koblenz. Direkt nach dem 1:2 beim FV Engers, der vierten Niederlage im sechsten Saisonspiel, versammelten die Trainer Peter Neustädter und Admir Softic ihre Schützlinge in der Kabine zur ausgedehnten „Besprechung“, in der Pressekonferenz richtete Softic anschließend einen sorgenvollen Blick auf die Tabelle: „Wir müssen uns schnell wachrütteln.







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