Wichtiger Sieg gegen Diefflen Cosmos rettet in doppelter Unterzahl 1:0 über die Zeit Klaus Reimann 29.03.2026, 20:01 Uhr

i Cosmos-Akteur Serdar Arslan (blaues Trikot) musste nach 67 Minuten vom Platz. Er hatte, genau wie sein Kollege Benko Sabani, Gelb-Rot gesehen. Dennoch retteten die Koblenzer den 1:0-Sieg über den FV Diefflen ins Ziel. Wolfgang Heil

Der FC Cosmos Koblenz ist zurück in der Erfolgsspur, rettete gegen den FV Diefflen eine knappe 1:0-Führung ins Ziel. Ab der 67. Minute waren die Cosmonauten in doppelter Unterzahl – und da wurde es dann doch noch mal brenzlig.

Aufatmen beim Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz. Exakt vier Monate nach dem letzten Erfolgserlebnis gelang dem nach zuletzt vier Niederlagen gefährlich gen Abstiegszone taumelndem Aufsteiger der lang ersehnte Dreier. Gegen den Tabellenvorletzten FV Diefflen gewann die Mannschaft des Trainerteams Peter Neustädter/Admir Softic nach großem Kampf mit 1:0 (1:0) – verlor in einer von Beginn an sehr zerfahrenen Partie aber in Kapitän Benko Sabani ...







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