Der FC Cosmos Koblenz wird von vielen nicht als normaler Aufsteiger in der Oberliga angesehen. Aber das 1:3 in Diefflen zeigte, dass es auch für Cosmos noch viel zu lernen gibt. Ein erster Lerneffekt soll sich daheim gegen Idar-Oberstein einstellen.
Yusuf Emre Kasal hat von Mittwoch auf Donnerstag den wohl größtmöglichen Grund zum Feiern gehabt. Der Trainer des Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz wurde erstmals Vater, ein kleiner Sohn bereichert die Familie. Jetzt – um im Bild zu bleiben – müsste seine Elf es noch schaffen, das Kind zu schaukeln und am Samstag (15 Uhr) zu Hause gegen den SC Idar-Oberstein gewinnen.