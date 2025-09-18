Koblenzer gegen Idar-Oberstein Cosmos: „Papa“ Kasal hebt mahnend den Zeigefinger 18.09.2025, 16:00 Uhr

i Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal ist in dieser Woche Vater geworden. Ob er hier schon imaginär übt, wie er seinen kleinen Sohn hält, ist nicht überliefert. Dafür aber, dass er mit seiner Elf am Samstag zu Hause gegen den SC Idar-Oberstein nach der ünnötigen Niederlage in Diefflen zurück in die Erfolgsspur möchte. Wolfgang Heil

Der FC Cosmos Koblenz wird von vielen nicht als normaler Aufsteiger in der Oberliga angesehen. Aber das 1:3 in Diefflen zeigte, dass es auch für Cosmos noch viel zu lernen gibt. Ein erster Lerneffekt soll sich daheim gegen Idar-Oberstein einstellen.

Yusuf Emre Kasal hat von Mittwoch auf Donnerstag den wohl größtmöglichen Grund zum Feiern gehabt. Der Trainer des Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz wurde erstmals Vater, ein kleiner Sohn bereichert die Familie. Jetzt – um im Bild zu bleiben – müsste seine Elf es noch schaffen, das Kind zu schaukeln und am Samstag (15 Uhr) zu Hause gegen den SC Idar-Oberstein gewinnen.







