Zehn Tore auf Schmitzers Wiese Cosmos-Neue treffen doppelt beim 7:3 gegen Untermosel Maximilian Jäger 16.07.2026, 07:36 Uhr

i Der junge Cosmos-Neuzugang Gabriel Amisso (links) traf nach seiner Einwechslung doppelt für den Oberligisten beim 7:3 gegen Rheinlandliga-Aufsteiger Untermosel um Stefan Ramaj. Maximilian Jäger

Zehn Tore zwischen einem Oberligisten und einem Rheinlandligisten auf Schmitzers Wiese: Der FC Cosmos Koblenz und der SV Untermosel Kobern-Gondorf lieferten sich ein munteres Spielchen. Cosmos siegte nach 0:2-Rückstand 7:3, zwei Neue trafen doppelt.

Der Testreigen macht auch unter der Woche nicht Halt: Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz hat seinen Test gegen den Rheinlandliga-Aufsteiger SV Untermosel Kobern-Gondorf mit 7:3 (3:2) gewonnen. Vor allem die erste Halbzeit hatte es auf der Schmitzers Wiese in sich: Bereits zur Pause waren fünf Treffer gefallen, ehe der Oberligist die Partie nach dem Seitenwechsel endgültig auf seine Seite zog.







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