Der FC Cosmos Koblenz hat mit einem 1:0 beim FCK II bewiesen, dass er es auch mit den Top-Teams der Oberliga aufnehmen kann. Trainer Yusuf Emre Kasal warf dafür seine Prinzipien über den Haufen.

Erfolge sind bekanntlich durch nichts zu ersetzen. Es ist jene fußballerische Binsenweisheit, die dieser Tage auf Fußball-Oberligist Cosmos Koblenz zutrifft. Sicher, über dem Klub droht nach dem 2:1 gegen Rot-Weiss Koblenz unter der Woche noch ein Punktabzug, aber nach 90 stand zunächst ein Sieg, ehe das Team von Trainer Yusuf Emre Kasal nun mit dem 1:0 beim 1. FC Kaiserslautern II einen echten Coup landete. „Das hilft natürlich ungemein, um zusammenzuwachsen“, sagt Kasal über sein neuformiertes Team, „Spiele wie diese machen etwas mit einer Mannschaft.“ Zum Beispiel vermitteln sie allen Beteiligten das gute Gefühl, es als Aufsteiger auch mit den Top-Teams der Liga aufnehmen zu können.“

Defensivere Herangehensweise funktioniert

Angesichts der individuellen Klasse des Pfälzers Nachwuchses, der seit dieser Saison vom langjährigen Profi Jean Zimmer angeführt wird (Kasal: „Einige Spieler stehen weit über der Liga“), hatte sich der Cosmos-Coach anders als sonst zu einer etwas defensiveren Herangehensweise entschieden, was sich letztlich auch bewähren sollte. „Wir wussten, dass wir im Verbund gut zusammenarbeiten müssen“, so Kasal. Der Spielverlauf sollte dieser Strategie in die Karten spielen. Aus einer Umschaltsituation entstand in der 23. Minute das 0:1, als der Japaner Nao Oriyama nach Balleroberung im Mittelfeld eine Passstafette vollendete. „Wir hatten in der ersten Halbzeit noch drei, vier klare Möglichkeiten“, blickte Kasal zurück, der sich ungeachtet der ausgelassenen Chancen vor allem über den disziplinierten Auftritt seiner Elf freute.

Duverger hält in hektischer Schlussphase den Kasten sauber

Den Cosmos-Akteuren gelang es auch im zweiten Abschnitt, den Tatendrang des FCK zu bremsen. „Wir haben ihnen bis zum letzten Drittel den Ball überlassen“, berichtete der Cosmos-Coach, vor dem eigenen Strafraum wurden dann die Räume verdichtet. Die Partie wäre womöglich schon früher entschieden gewesen, wenn die „Cosmonauten“ eine ihrer Umschaltsituationen effektiver genutzt hätten, so aber blieb es bis zum Schlusspfiff eine kribbelige Angelegenheit. „Bis zur 80. Minute hatte der FCK eigentlich keine zwingende Chance“, fand Kasal, ehe sein Team zum Ende hin noch ein paar brenzlige Momente zu überstehen hatte. Die Pfälzer versuchten in der Schlussphase ihr Glück mit langen Bällen, „um Chaos zu stiften“, wie Kasal es nannte, aber Torwart Josue Duverger hielt seinen Kasten sauber.

Am Mittwoch im Pokal beim TuS Mayen

Der Erfolg bestätigt Trainer und Mannschaft in ihrem Denken, auf dem richtigen Weg zu sein. „Aber selbst wenn wir bis jetzt alle Spiele gewonnen hätten, wären es Punkte gegen den Abstieg“, sagt Kasal, „wir sollten bescheiden bleiben und weiter an uns arbeiten.“ Und die nächste Aufgabe steht bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) an: Dann geht es im Rheinland-Pokal zu Bezirksliga-Spitzenreiter TuS Mayen, die „Cosmonauten“ richten sich im Nettestadion auf eine hitzige Partie ein.

FC Cosmos Koblenz: Duverger – Matsui, Arslan, Zuhs, Heck – Kryeziu (78. Kokot), Farajli (68. Tahiri/83. Spittmann), Gültekin – Hamka (83. Rashica), Oriyama, Arnst (68. Mekoma).