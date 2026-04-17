Druck nimmt vor Wiesbach zu Cosmos Koblenz wieder mit Softic an der Seitenlinie Mirko Bernd 17.04.2026, 14:29 Uhr

i Zaungäste: Das Trainergespann von Cosmos Koblenz mit Peter Neustädter (hinten, links) und Admir Softic schaute sich die Partie des kommenden Gegners Hertha Wiesbach am Samstag bei Rot-Weiss Koblenz an, da siegte Wiesbach 4:2 nach 0:2-Rückstand. Cosmos empfängt die Saarländer am Sonntag ebenfalls auf Kunstrasen, nämlich auf "Schmitzers Wiese". Dann mit Softic und Neustädter an der Seitenlinie. René Weiss

Der Druck steigt für den FC Cosmos Koblenz im Abstiegskampf der Oberliga, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben wollte. Und nun mittendrin statt gar nicht dabei ist. Am Sonntag geht es in die nächste Runde, zu Gast ist Hertha Wiesbach.

Die Worte sind zurück bei Admir Softic. Nach dem 0:5 des Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz am Mittwoch in Gau-Odernheim mit einem ernüchternden 0:4-Halbzeitstand, war das noch anders beim Geschäftsführer und in Kombination mit Peter Neustädter derzeit Trainer der Koblenzer: „Nach dem Spiel haben wir nur sehr wenig Worte gefunden.







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