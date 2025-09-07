Lange Nachspielzeiten ist man aus der Bundesliga mittlerweile gewohnt. Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz ermöglichte ein solches Nachsitzen den nächsten Dreier: Mit 2:1 (1:1) bezwang man Aufstiegsfavorit FK Pirmasens. Derweil nahm Trainer Yusuf Emre Kasal Anleihen bei Bundestrainer Julian Nagelsmann. Cosmos ist nun Tabellendritter mit 13 Punkten aus 5 Spielen, Pirmasens ist Fünfter (zehn Punkte), hat aber noch ein Spiel in petto wegen des DFB-Pokalspiels gegen den Bundesligisten Hamburger SV, das erst nach Verlängerung verloren ging.

Denn Emotionalität und Leidenschaft, was Nagelsmann am Donnerstagabend seinen Akteuren beim 0:2 gegen die Slowakei abgesprochen hatte, waren für Kasal ein Faktor dafür, dass die Partie ein erfreuliches Ende fand. Den Schlusspunkt setzte einer, den man in dieser Saison noch gar nicht gesehen hatte. Mit zwei Toren in elf Spielen hatte Adam Ech-Chabel in der Vorsaison seinen Anteil an der Rheinlandliga-Meisterschaft der „Cosmonauten“. „Aus privaten Gründen war er dann einige Wochen weg“, erklärte Kasal, der sich freut, ihn nun wieder in seinen Reihen zu haben. Auch für die Betreuer kam seine Rückkehr durchaus überraschend. Denn während die Spieler mittlerweile Trikots mit Namenszug auf dem Rücken tragen, musste Ech-Chabel mit der Nummer 22 und dem Namen „Somrani“ auflaufen – von seinem Kollegen womöglich zusätzlich angestachelt, nahm der in der fünften Minute der Nachspielzeit Maß, nachdem ein Eckball bereits mehrfach abgewehrt worden war, aber eben nicht aus der Gefahrenzone herausgeschlagen wurde.

Den Cosmos-Anhang hielt es nicht mehr auf den Sitzen, und als drei Minuten später der Schlusspfiff erfolgte, war der Jubel entsprechend. „Cosmos hat sehr diszipliniert gespielt“, befand FKP-Trainer Daniel Paulus, der mit kleinem Aufgebot angereist war, zudem hatten die meisten Spieler noch ein Pokalspiel (3:1 gegen TB Jahn Zeiskam) vom Mittwochabend in den Knochen. Zudem steht am Mittwoch noch ein Nachholspiel der Pirmasenser gegen Worms an. Dass TuS Koblenz durch die FKP-Niederlage die Tabellenführung ein paar Tage länger innehaben wird, ist nur eine Nebennote.

Duverger-Vertreter Grenz mit Rettungstat gegen Krob

Zwei Freistöße gingen den beiden Treffern in Durchgang eins voraus: Erst wurde eine Koblenzer Hereingabe von Benjamin Reitz abgewehrt, aber so, dass Dennis Arnst zum 1:0 abstauben konnte (18.). Beim Ausgleich servierte Luka Dimitrijevic auf den Kopf von Dennis Krob, der etwas höher sprang als sein Gegenspieler (25.). Ansonsten war es ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel, in dem sich aber nach der Pause bemerkbar machte, dass es dem FKP an den nötigen Körnern fehlte.

Mit einer Punkteteilung hätten sich beide Seiten durchaus anfreunden können: „Pirmasens ist eine erfahrene, stabile Mannschaft, die ihre Stärken kennt“, lobte Kasal den Gegner, den er offenbar stärker erwartet hatte: „Wir haben uns im Umschaltspiel zu viele Fehler geleistet, die Pirmasens nicht bestraft hat.“ So durfte auch Keeper Romaric Grenz, einst unter anderem beim FKP ausgebildet, der Josué Duverger (bei der WM-Qualifikation mit Haiti unterwegs, das erste Spiel gegen Honduras endete 0:0, Duverger saß auf der Bank) vertrat, jubeln ob seiner Rettungstat gegen Krob: Dessen Schuss hatte er in der 85. Minute erst nach vorne abprallen lassen, parierte aber den Nachschuss. „Ich bin stolz auf mein Team“, schloss Kasal seine Ausführungen. Auch Sportvorstand Remo Rashica verließ das Stadion bei bester Laune. „Aber wir dürfen uns nicht in eine Favoritenrolle reindrängen lassen“, warnt er trotz der aktuellen Serie vor Übermut. Die Vergangenheit bot genug Beispiele dafür, dass diese Herangehensweise nicht verkehrt sein dürfte.

Cosmos Koblenz – FK Pirmasens 2:1 (1:1)

Koblenz: Grenz – Matsui, Arslan, Gültekin, Zuhs, Heck – Farajli (68. Ziric) – Aksu (55. Mekoma), Hamka (89. Kryeziu), Arnst (68. Ech-Chabel) – Oriyama.

Pirmasens: Reitz – Andreas, Griess, Müller – Dimitrijevic (79. Vogt), Eichhorn (63. Deho), Selensky, Büchler – Ehrhart (63. Prokopchuk), Krob, Wirtz (80. Kirch).

Schiedsrichter: Maximilian Schommer (Weiselberg).

Zuschauer: 320.

Tore: 1:0 Dennis Arnst (18.), 1:1 Dennis Krob (25.)., 2:1 Adam Ech-Chabel (90.+5).