Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal wusste, was es heißt, in Diefflen zu spielen. Seine Mannschaft weiß es jetzt auch. Der FC Cosmos Koblenz verlor in der Oberliga beim FVD mit 1:3 – und das nach 1:0-Führung und einigen Chancen, diese auszubauen.

Der FC Cosmos Koblenz hat nach fünf Siegen hintereinander – inklusive Rheinlandpokal – mal wieder eine Niederlage hinnehmen müssen: Beim FV Diefflen verlor der Aufsteiger mit 1:3 (1:1). In der Tabelle sind die „Cosmonauten“ jetzt Fünfter mit weiter 13 Punkten, Gastgeber Diefflen hat nun auch schon elf Zähler als Achter.

Cosmos-Coach Yusuf Emre Kasal hatte seine Elf auf drei Positionen gegenüber dem 2:1 daheim gegen Pirmasens verändert. Zweimal, weil die Verletzten Nihat Farajli und Taha Aksu nicht beginnen konnten, einmal, weil die Nummer eins, Josué Duverger, von seinem WM-Qualifikations-Trip mit Haiti zurück war, und für seinen starken Vertreter gegen Pirmasens, Romaric Grenz, wieder zwischen den Pfosten stand. Für Farajli und Aksu rückte Milan Ziric und Jeremy Mekoma in die erste Elf. Neuzugang Benko Sabani, der unter der Woche verpflichtet worden war, nahm zunächst auf der Bank Platz. Nach 69 Minuten wurden seine Dienste aber gebraucht, um vielleicht doch noch die Wende herbeizuleiten. Das gelang nicht, obwohl Kasal seinem Zugang ein gutes Zeugnis ausstellte: „Benko hat das gut gemacht, du hast direkt gesehen, dass er Ruhe und Erfahrung reinbringt.“

Ausgleich kurz vor der Pause „wirkt“

Nicht ganz so zufrieden war Kasal mit dem, was er nicht hatte sehen wollen. Nämlich, dass seine Mannschaft sich eventuell nach Siegen gegen Kaiserslautern II, Rot-Weiss Koblenz (Urteil im „Wechselfenster-Fehler“ steht noch aus), Emmelshausen-Karbach und Pirmasens zu sicher fühlt in Diefflen. Kasal hatte gewarnt im Vorfeld: „Ich habe das ja nicht getan, weil ich gehört habe, wie stark Diefflen daheim ist, sondern, weil ich es erlebt habe. Die geben nicht auf, egal, wie es steht.“ Es hätte aus seiner Sicht nicht nur 1:0 durch Jeremy Mekoma (14.) stehen müssen, sondern vielleicht 3:0 oder 4:0. „Wir hatten sehr viele Chancen, der Plan ging auf, aber dann war die Selbstsicherheit vielleicht zu groß, wir haben da noch einen Haken gemacht, hier noch einen“, berichtete Kasal. Und plötzlich glich Diefflen mit dem Pausenpfiff aus. Ballverlust Cosmos, Steckpass Diefflen, Tor Alec Rodriges, Halbzeitstand 1:1. „Und dann gehst du in die Kabine und guckst dich an“, sagte Kasal.

Die Gastgeber waren zurück im Geschäft und nach einer Ecke versenkte der zur Pause eingewechselte Japaner Kantaro Onishi den zweiten Abpraller im Netz zum 2:1 (53.). „Ein Tor des Willens“, fand Kasal. Was er aber auch fand: Seine Mannschaft fand zurück in die Partie, fand aber mindestens dreimal ihren Meister in Diefflens Torwart Kai Zahler. Der hielt laut Kasal „überragend“ gegen Nao Oriyama, Denis Arnst und Meric-Nuh Gültekin, alle drei waren frei vor ihm aufgetaucht, alle drei scheiterten an irgendeinem Körperteil Zahlers. Und dann kam es so, wie es so oft im Fußball kommt: Cosmos stellte offensiv um, den langen Milan Zeric nach vorne, probierte alles – und fing sich einen Konter, Fatih Günes traf zum Endstand (77.). „Wir sind Aufsteiger und wir müssen diese Erlebnisse machen“, sagte Kasal, „das wird uns weiterhelfen.“

FV Diefflen – Cosmos Koblenz 3:1 (1:1)

Diefflen: Zahler – Theisinger, Güclü (46. Onishi), Poß, Günes, Holbach, Scheffer (78. Gross), Heintz (69. Ali), Kern (87. Shepelyuk, Rinchiuso, Rodriguez (78. Allenfort).

Koblenz:﻿ Duverger – Matsui, Gültekin, Arnst (69. Ech-Chabel), Oriyama, Hamka (90. Krasniqi), Mekoma (90. Spittmann), Zuhs, Heck, Arslan (69. Sabani), Ziric.

Schiedsrichter: Yann Ludovicy (FC Berdenia Berburg/Luxemburg)

Zuschauer: 250.

Tore: 0:1 Jeremy Mekoma (14.), 1:1 Alec Rodrigues (45.), 2:1 Kantaro Onishi (53.), 3:1 Fatih Günes (77.).