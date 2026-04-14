Neuwied-Thema zweitrangig Cosmos Koblenz konzentriert sich nur aufs Sportliche Mirko Bernd 14.04.2026, 14:08 Uhr

i Roman Hudov (vorne) und Cosmos Koblenz fanden am Sonntag auf dem Oberwerth keinen Weg, um sich gegen den SV Auersmacher durchzusetzen. Am Mittwoch soll das in Gau-Odernheim gelingen. Jörg Niebergall

Cosmos Koblenz steckt mitten im Abstiegskampf der Oberliga. Zuletzt gab es zum Start der englischen Woche einen Dämpfer beim 0:2 gegen Auersmacher. In Spiel zwei am Mittwoch in Gau-Odernheim sollte Cosmos punkten, um nicht weiter abzurutschen.

Beim FC Cosmos Koblenz gibt es derzeit nur ein Thema: den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga. Alles andere wird dem untergeordnet, auch das immer wieder aufpoppende Thema Neuwied als möglichen Standort der „Cosmonauten“. Geschäftsführer Admir Softic, der Cosmos mit Peter Neustädter zumindest bis Saisonende trainieren wird, legt den Fokus ausschließlich auf das Mittwochspiel um 19.







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