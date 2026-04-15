Abstiegsrang rückt immer näher Cosmos Koblenz kassiert 0:5-Klatsche in Gau-Odernheim Matthias Schlenger 15.04.2026, 23:09 Uhr

i Bei der 0:5-Niederlage des FC Cosmos Koblenz (in Weiß) in Gau-Odernheim gab es durchaus auch Szenen im Sechzehner der Gastgeber, aber große Gefahr entstand daraus nicht. Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Es sind schwere Zeiten, denen der FC Cosmos Koblenz in der Oberliga entgegengeht. Im zweiten Kellerduell gab es die zweite Niederlage – und die fiel mit dem 0:5 beim TSV Gau-Odernheim heftig aus.

Nur wenige Wochen nach der 0:5-Klatsche beim FC Emmelshausen-Karbach, damals noch unter Manuel Moral Fuster als Trainer, musste Fußball-Oberligist Cosmos Koblenz auch beim TSV Gau-Odernheim eine 0:5 (0:4)-Niederlage einstecken. In der Tabelle ging es dadurch runter auf Platz 14, jedoch sind die Teams auf den Rängen 15 und 16, Ludwigshafen und Diefflen, punktgleich bei der beinahe gleichen Tordifferenz.







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