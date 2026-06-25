Raus mit Applaus: Der krasse Außenseiter Haiti verlor gegen Geheimfavorit Marokko 2:4 im letzten WM-Spiel. Für die Elf aus dem Karibikstaat endet damit ein großes Abenteuer, das war es auch für Cosmos-Koblenz-Keeper Josué Duverger.
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Vor 68.239 Fans hat sich Haiti um den Keeper Josué Duverger von Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz mit einem starken Auftritt aus dem WM verabschiedet, beim abschließenden Gruppenspiel führte Haiti sogar zweimal beim 2:4 (2:2) gegen Geheimfavorit Marokko.