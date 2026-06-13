Haiti startet gegen Schottland Cosmos-Keeper Duverger: Die WM bedeutet alles für mich Mirko Bernd 13.06.2026, 16:38 Uhr

i Die WM bedeutet alles für ihn, sagt Cosmos-Koblenz-Keeper Josué Duverger, der im Kader von Haiti steht. Von Samstag auf Sonntag geht es los für sein Land gegen Schottland. IMAGO/Norbert SCHMIDT. IMAGO/Norbert Schmidt

Es geht los für Haiti und damit für Josué Duverger, der beim Oberligisten Cosmos Koblenz unter Vertrag steht. Vor dem Anstoß in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Schottland sagt er im Interview: „Die WM bedeutet alles für mich.“ Und sein Land.

In Foxborough, einem Vorort von Boston, wird es für Haiti bei der Fußball-Weltmeisterschaft am Sonntagmorgen um 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit ernst – und zwar im Boston Stadium gegen Schottland. „Les Grenadiers“, die Grenadiere, wie die Nationalmannschaft Haitis genannt wird, sind natürlich krasser Außenseiter in Gruppe C mit dem fünfmaligen Weltmeister Brasilien, Afrikameister Marokko und eben den schottischen Bravehearts.







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