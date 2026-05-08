Drei Siege in Serie haben dem FC Cosmos Koblenz eine sehr gute Ausgangsposition verschafft. Ein weiterer Sieg in Ludwigshafen wäre gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt in der Oberliga.
Lesezeit 2 Minuten
Sollte Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz am Samstag (16 Uhr) beim FC Arminia Ludwigshafen seinen vierten Sieg in Folge feiern, darf der Aufsteiger noch etwas zusätzlich feiern: den Klassenerhalt. Denn dann wären es 42 Punkte – und die werden reichen für eine weitere Saison in der fünften Liga für den Klub, der auf dem Weg dorthin schon mit der dritten Konstellation auf der Trainerbank daherkommt.