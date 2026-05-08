Koblenzer in Ludwigshafen Cosmos kann mit viertem Sieg in Folge alles klarmachen Mirko Bernd 08.05.2026, 14:00 Uhr

i Beim 2:1 am Sonntag gegen Gonsenheim spielte José-Junior Matuwila (in Blau) mit Turban durch, er hatte sich eine Platzwunde und - wie sich herausstellte - eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Ob er am Samstag in Ludwigshafen auflaufen kann, ist noch fraglich. René Weiss

Drei Siege in Serie haben dem FC Cosmos Koblenz eine sehr gute Ausgangsposition verschafft. Ein weiterer Sieg in Ludwigshafen wäre gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt in der Oberliga.

Sollte Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz am Samstag (16 Uhr) beim FC Arminia Ludwigshafen seinen vierten Sieg in Folge feiern, darf der Aufsteiger noch etwas zusätzlich feiern: den Klassenerhalt. Denn dann wären es 42 Punkte – und die werden reichen für eine weitere Saison in der fünften Liga für den Klub, der auf dem Weg dorthin schon mit der dritten Konstellation auf der Trainerbank daherkommt.







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