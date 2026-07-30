Koblenzer holen Kryvtsov 
Cosmos hat keine Angst vor Amiris Mechtersheimern
Nikita Kryvtsov (links) spielt künftig für Cosmos Koblenz wie hier im Test gegen Ahrweiler (1:1), als er als Testspieler dabei w
Nikita Kryvtsov (links) spielt künftig für Cosmos Koblenz wie hier im Test gegen Ahrweiler (1:1), als er als Testspieler dabei war. Die Spielberechtigung liegt allerdings noch nicht vor, am Freitagabend gegen Mechtersheim zum Oberliga-Start dürfte er noch außen vor sein.
Max Jäger

Das „Eröffnungsspiel“ der Oberliga verspricht viel Spannung. Es findet in Koblenz-Moselweiß statt – und lautet Cosmos Koblenz gegen Aufsteiger TuS Mechtersheim. Dort wirkt der Bruder von Nadiem Amiri als Trainer – und darf starke Zugänge begrüßen.

Lesezeit 2 Minuten
Das Eröffnungsspiel der Fußball-Oberliga-Saison steigt auf dem Kunstrasen Schmitzers Wiese im Koblenzer Stadtteil Moselweiß. Dort begrüßt der Vorjahresaufsteiger FC Cosmos Koblenz den Diesjahresaufsteiger TuS Mechtersheim am Freitag um 19.30 Uhr. Eines eint beide.
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