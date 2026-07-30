Das „Eröffnungsspiel“ der Oberliga verspricht viel Spannung. Es findet in Koblenz-Moselweiß statt – und lautet Cosmos Koblenz gegen Aufsteiger TuS Mechtersheim. Dort wirkt der Bruder von Nadiem Amiri als Trainer – und darf starke Zugänge begrüßen.
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Das Eröffnungsspiel der Fußball-Oberliga-Saison steigt auf dem Kunstrasen Schmitzers Wiese im Koblenzer Stadtteil Moselweiß. Dort begrüßt der Vorjahresaufsteiger FC Cosmos Koblenz den Diesjahresaufsteiger TuS Mechtersheim am Freitag um 19.30 Uhr. Eines eint beide.