Dass es Cosmos Koblenz mit den stärkeren Teams der Oberliga aufnehmen kann, hat der Aufsteiger mit Siegen gegen den 1. FC Kaiserslautern II und den FC Emmelshausen-Karbach gezeigt. Nun kommt der FK Pirmasens – und der scheint nochmal stärker zu sein.

Welche Bezeichnung gibt man der Partie in der Fußball-Oberliga zwischen dem Tabellevierten FC Cosmos Koblenz und dem Dritten FK Pirmasens am Sonntag um 15 Uhr im Stadion Oberwerth? Verfolgerduell? Spitzenspiel? Cosmos-Coach Yusuf Emre Kasal muss darüber schmunzeln: „Wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Das ist für uns ein Bonusspiel und ein Highlight, weil es gegen mit die stärkste Mannschaft der Liga geht.“ Und zu dieser Kategorie zählt der seine Elf trotz starken Starts mit zehn Punkten aus fünf Spielen eben nicht.

„Die Klub“, wie sich die Schuhstädter aus Pirmasens nennen, hat ebenfalls zehn Punkte. Aber eben noch ein Spiel weniger, weil der FKP im DFB-Pokal ran durfte – und bekanntlich den Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV beim 1:2 nach Verlängerung in arge Bedrängnis gebracht hatte. Allein das zeigt, wie es grundsätzlich um die Kräfteverhältnisse bestellt ist zwischen Aufsteiger Cosmos und dem etablierten Ex-Regionalligisten und Titelkandidaten Pirmasens. Der holt das wegen der HSV-Partie verlegte Heimspiel gegen Wormatia Worms am Mittwoch (10. September) nach. Es wird dann die zweite englische Woche für den FKP, der am Mittwoch im Südwestpokal mit 3:1 beim Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam sicher ins Achtelfinale einzog.

„Das als gutes Omen zu nehmen, da mache ich mir keine Hoffnungen. Wenn wir das denken, haben wir schlechte Karten.“

Yusuf Emre Kasal, Trainer Cosmos Koblenz

Kasal war nicht vor Ort, um sich letzte Eindrücke vom Gegner zu verschaffen. „Das Pokalspiel ist für mich kein Maßstab, da wird rotiert, auch wenn sechs, sieben Mann aus der ersten Elf dabei waren, aber es ist dann doch jetzt wieder ein ganz anderes Spiel“, sagt der Cosmos-Coach, der sich die Pirmasenser beim knappen 2:1-Sieg in Koblenz gegen Rot-Weiss angesehen hat. Zum Start gab es auf dem Oberwerth ein 1:1 bei TuS Koblenz. Tut sich Pirmasens also mit Koblenzer Mannschaften schwer? Kasal lacht: „Das als gutes Omen zu nehmen, da mache ich mir keine Hoffnungen. Wenn wir das denken, haben wir schlechte Karten.“

Grundsätzlich aber findet Kasal die Karten seines Teams nicht so schlecht. „Eigentlich kommt das Spiel ideal. Wir hatten vorher schon ähnliche Kaliber wie Kaiserslautern II und Emmelshausen-Karbach, brauchen an der Strategie nichts groß ändern.“ Beide Spiele gewann Cosmos, bei der FCK-Reserve mit 1:0, gegen Emmelshausen-Karbach mit 2:0. „Die Mannschaft strotzt vor Selbstbewusstsein“, findet Kasal, „aber wir sind Aufsteiger, wir haben nichts zu verlieren. Wenn der FKP gewinnt, ist es die normalste Sache der Welt.“ Umgekehrt wäre es das nicht.

Grenz steht für Duverger zwischen den Pfosten

Personell sieht es gut aus bei Cosmos, auch wenn sich Torwart Josué Duverger mit seinem Heimatland Haiti auf WM-Mission befindet und am Samstag gegen Honduras und am Mittwoch in Costa Rica einen Schritt Richtung USA, Kanada und Mexiko kommendes Jahr machen will. Für Duverger wird Romaric Grenz zwischen den Pfosten stehen. „Roma hat das volle Vertrauen, er ist ein absoluter Oberliga-Torwart, den wir auch geholt haben, um mit Josué zu konkurrieren.“ Ansonsten sind alle Mann an Bord, auch der zuletzt angeschlagene Milan Ziric kehrt in den Kader zurück.