Koblenzer reisen nach Mainz Cosmos: Gonsenheim-Infos von Nadiem Amiris Bruder 17.10.2025, 10:36 Uhr

i In Gonsenheim wollen sich Xhenis Kryeziu (in Blau) und seine Koblenzer "Cosmonauten" aufhalten lassen wie hier zu Hause beim 1:1 gegen Dudenhofen um Tom Handrich. Wolfgang Heil

In der Oberliga sind sowohl der FC Cosmos Koblenz als auch der SV Gonsenheim auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich für die beiden Klubs im direkten Duell.

In der Vorbereitung auf die Partie des Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz beim SV Gonsenheim am Sonntag um 15 Uhr spielte auch der Verbandspokal eine Rolle. Der im Rheinland – und der im Südwesten.Die Vertreter von Cosmos verfolgten die Auslosung in Bitburg natürlich wie alle anderen involvierten Achtelfinalisten sehr gespannt – und schon in der zweiten Partie war das Team von Trainer Yusuf Emre Kasal an der Reihe und ein erstes Raunen ging ...







Artikel teilen

Artikel teilen