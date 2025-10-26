Der Kunstrasen auf Schmitzers Wiese ist fertig, aber die Premiere verlief für den Oberligisten FC Cosmos Koblenz alles andere als erfreulich. Die Koblenzer verloren mit 1:2 gegen Arminia Ludwigshafen.
Lesezeit 3 Minuten
Nach 14 Spieltagen gibt Cosmos Koblenz als Aufsteiger in die Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ein mehr als passables Bild ab, 21 Punkte, Platz sieben – die spielstarke Mannschaft von Yusuf Emre Kasal hat sich Respekt in der Liga erarbeitet. Doch manchmal gibt das im Sommer völlig neuformierte Cosmos-Team seinem Trainer auch Rätsel auf und lässt ihn einigermaßen ratlos zurück.