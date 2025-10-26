Niederlage auf neuem Platz Cosmos gibt beim 1:2 gegen Ludwigshafen Rätsel auf Klaus Reimann 26.10.2025, 19:47 Uhr

i Taha Aksu (in Blau) bekam zwar hier die Fußspitze an den Ball, einen Fuß in die Tür bekam Cosmos Koblenz gegen Arminia Ludwigshafen nur selten, die Gäste siegte mit 2:1 auf dem neuen Kunstrasen auf Schmitzers Wiese. Wolfgang Heil

Der Kunstrasen auf Schmitzers Wiese ist fertig, aber die Premiere verlief für den Oberligisten FC Cosmos Koblenz alles andere als erfreulich. Die Koblenzer verloren mit 1:2 gegen Arminia Ludwigshafen.

Nach 14 Spieltagen gibt Cosmos Koblenz als Aufsteiger in die Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ein mehr als passables Bild ab, 21 Punkte, Platz sieben – die spielstarke Mannschaft von Yusuf Emre Kasal hat sich Respekt in der Liga erarbeitet. Doch manchmal gibt das im Sommer völlig neuformierte Cosmos-Team seinem Trainer auch Rätsel auf und lässt ihn einigermaßen ratlos zurück.







