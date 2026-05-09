Jubel nach 2:0 in Ludwigshafen Cosmos feiert nach viertem Sieg in Folge Klassenerhalt Mirko Bernd 09.05.2026, 20:04 Uhr

i Cosmos Koblenz um Kelvin Lunga (links) und Dennis Arnst darf nach dem 2:0 in Ludwigshafen den Klassenerhalt feiern. Jörg Niebergall

Nach dem 2:0 beim FC Arminia Ludwigshafen steht fest: Der FC Cosmos Koblenz hat sich eine weitere Saison in der Oberliga gesichert. Und das mit einer beeindruckenden Serie, die noch nicht enden soll, wenn es nach Trainer Admir Softic geht.

Der FC Cosmos Koblenz hat eine weitere Saison in der Fußball-Oberliga gebucht: Das 2:0 (0:0) beim FC Arminia Ludwigshafen war der vierte Sieg in Folge für das Team des Trainergespanns Admir Softic und Peter Neustädter, mit 42 Punkten, noch drei ausstehenden Spielen und zehn Zählern Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, hat der Neuling die Klasse gehalten nach einer Saison mit Höhen und Tiefen.







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