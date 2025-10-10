Kunstrasen als gutes Omen? Cosmos empfängt Dudenhofen nicht im Oberwerth-Stadion 10.10.2025, 12:34 Uhr

i Fokus Verteidigung: Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal erwartet von seinem Team, dass es sich in jeden Schuss wirft wie hier Meric Nuh Gültekin (in Blau) in den des Andernachs Alexis Weidenbach am Mittwoch, als Cosmos im Rheinlandpokal nach Verlängerung in Unterzahl 3:2 siegte. Am Sonntag geht es in der Liga für die Koblenzer daheim gegen Dudenhofen wieder auf Kunstrasen, da die Partie nicht im Stadion Oberwerth stattfindet. René Weiss

Cosmos Koblenz zieht um. Da der Stadionrasen auf dem Oberwerth schon am Samstag die Oberliga-Partie Rot-Weiss Koblenz gegen Arminia Ludwigshafen über sich ergehen lassen muss, geht es für Cosmos am Sonntag auf den Kunstrasen nebenan. Ein gutes Omen?

In der Fußball-Oberliga hat der Aufsteiger FC Cosmos Koblenz drei Spiele hintereinander nicht gewonnen (zwei Niederlagen, ein Unentschieden). Da tat der ganz späte 3:2-Sieg mit zwei noch späteren Toren in der Verlängerung beim Rheinlandligisten SG 99 Andernach im Rheinlandpokal sehr gut.







