Cosmos Koblenz zieht um. Da der Stadionrasen auf dem Oberwerth schon am Samstag die Oberliga-Partie Rot-Weiss Koblenz gegen Arminia Ludwigshafen über sich ergehen lassen muss, geht es für Cosmos am Sonntag auf den Kunstrasen nebenan. Ein gutes Omen?
In der Fußball-Oberliga hat der Aufsteiger FC Cosmos Koblenz drei Spiele hintereinander nicht gewonnen (zwei Niederlagen, ein Unentschieden). Da tat der ganz späte 3:2-Sieg mit zwei noch späteren Toren in der Verlängerung beim Rheinlandligisten SG 99 Andernach im Rheinlandpokal sehr gut.