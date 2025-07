Das Nomadentum des FC Cosmos Koblenz soll in der Oberliga ein Ende haben. Zumindest fast. Nachdem der Rheinlandliga-Meister in der Vorsaison zwischen Kottenheim und Montabaur gefühlt auf so ziemlich allen Sportanlagen der Region seine Heimspiele ausgetragen hat, wird Trainer Yusuf Emre Kasal nun besser planen können, der Coach wird mit dem Team allenfalls in den Koblenzer Stadtgrenzen pendeln müssen.

„Wir sind sehr dankbar, dass die Stadt so kooperativ ist und uns im Rahmen der Möglichkeiten unterstützt“, sagt Klub-Chef Remo Rashica, „wir haben ein gutes Miteinander.“ Zur Einordnung: Cosmos wird in der kommenden Saison – wie schon in der Spielzeit 2023/24 – der dritte Koblenzer Oberligist sein, angesichts der begrenzten Platzkapazitäten müssen die Klubs in der anstehende Runde einmal mehr zusammenrücken. Grundsätzlich werden sowohl die TuS als auch Rot-Weiss und Cosmos zunächst ihre Heimspiele im und um das Stadion Oberwerth herum austragen, wobei Cosmos je nach Konstellation und Gegner auch auf den Kunstrasen vor der Arena ausweichen wird. „Kein Problem“, sagt Rashica.

Kein Umzug nach Neuwied

Die eigentliche Heimstatt, das betont er, bleibt das Areal der Schmitzers Wiese in der Goldgrube. Gerüchten zufolge hatte Rashica auch mit einem Umzug nach Neuwied geliebäugelt, zumal der Klub im Jugendbereich mit dem VfL Oberbieber kooperiert. Mehr als lose Anfragen habe es jedoch nicht gegeben, stellt der Klubchef fest. Vielmehr will sich der Verein im Rahmen seiner Möglichkeiten auf der Schmitzers Wiese einbringen. „Dort ist unsere Basis“, sagt er.

Einer der beiden unteren (Rasen-)Plätze, die am Moselweißer Hang liegen, wird zumindest bis zum Winter als Trainingsfläche genutzt, Entspannung könnte auch die Fertigstellung des oberen Platzes bringen. Im Herbst, so der Plan, soll dort der neue Kunstrasen liegen, anschließend wird auch das Funktionsgebäude neu gebaut. Aber: Das gesamte Areal ist eine Bezirkssportanlage, die nicht nur von anderen Vereinen, sondern auch von Schulen oder der Universität genutzt wird – und, so ist zu hören, das wird auch so bleiben. Weil aktuell auch die Schmitzers Wiese wegen Rasenpflege gesperrt ist, müssen sich die drei Oberligisten mit den wenigen Trainingsplätzen auf dem Oberwerth arrangieren. Im Lager von Rot-Weiss sehnt man die Fertigstellung der neuen Anlage mit Kunstrasen, Naturrasen und Kleinfeld neben dem Stadion herbei, um unabhängig zu sein.

Orhan Lokurlu soll Netzwerk einbringen

„Egal, wo wir spielen, für uns sind die Bedingungen keine Ausrede“, geht Rashica guter Dinge in die neue Saison. „Wir sind sehr, sehr gut aufgestellt“, sagt er nicht nur mit Blick auf die Mannschaft, sondern auch auf die Strukturen. Fortan wird Orhan Lokurlu den FC Cosmos als sportlicher Leiter in der Kaderplanung unterstützen. Der 58-Jährige hat eine Berateragentur und ist laut Rashica sehr gut vernetzt. Lokurlu tauchte jüngst auch einer ARD-Doku zur Frauen-EM auf – als Berater von DFB-Nationalspielerin Jule Brand, die zur neuen Saison zu Olympique Lyon wechselt.

Er soll nun seinen Beitrag dazu leisten, dass die „Cosmonauten“ eine sorgenfreie Saison in der Oberliga spielen – und nicht wie im Vorjahr direkt wieder den Gang nach unten antreten. „Der Abstieg war das Beste, was uns passieren konnte“, sagt Rashica im Rückblick, „wir haben unsere Lehren daraus gezogen.“ Die Oberliga, das weiß er bei allen ehrgeizigen Plänen, „ist nicht zu unterschätzen“.