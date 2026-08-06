Softic kündigt Neue an
Cosmos-Abwehr muss in Diefflen teure Fehler abstellen
Gesprächsbedarf gab es nicht nur während der Partie von Cosmos Koblenz gegen den TuS Mechtersheim, sondern auch nach dem 1:2 vom
Gesprächsbedarf gab es nicht nur während der Partie von Cosmos Koblenz gegen den TuS Mechtersheim, sondern auch nach dem 1:2 vom Freitag, das die Gastgeber durch Fehler in der Defensive mit begünstigten. Da sind sicherlich auch die erfahrenen Dreierketten-Mitglieder Serdar Arslan (links) und Kapitän José-Junior Matuwila gefordert - und das schon am Freitag beim FV Diefflen.
René Weiss

Der FC Cosmos Koblenz hat seine Auftaktpartie in der Oberliga verloren. Das eint ihn mit dem FV Diefflen. Beide Klubs stehen sich nun gegenüber. Dann wird wohl bei Cosmos noch kein weiterer Zugang dabei sein. Aber das könnte bald der Fall sein.

Lesezeit 2 Minuten
Zweiter Spieltag, zum zweiten Mal Freitag – und der erste Sieg? Für den Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz führt die Reise zum FV Diefflen, wo sich ab 19.30 Uhr zwei Verlierer des ersten Spieltags gegenüberstehen. Cosmos verlor das „Eröffnungsspiel“ der Liga mit 1:2 gegen Aufsteiger TuS Mechtersheim, Diefflen musste sich tags darauf mit 2:4 beim FV Engers geschlagen geben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport