Der FC Cosmos Koblenz hat seine Auftaktpartie in der Oberliga verloren. Das eint ihn mit dem FV Diefflen. Beide Klubs stehen sich nun gegenüber. Dann wird wohl bei Cosmos noch kein weiterer Zugang dabei sein. Aber das könnte bald der Fall sein.
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Zweiter Spieltag, zum zweiten Mal Freitag – und der erste Sieg? Für den Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz führt die Reise zum FV Diefflen, wo sich ab 19.30 Uhr zwei Verlierer des ersten Spieltags gegenüberstehen. Cosmos verlor das „Eröffnungsspiel“ der Liga mit 1:2 gegen Aufsteiger TuS Mechtersheim, Diefflen musste sich tags darauf mit 2:4 beim FV Engers geschlagen geben.