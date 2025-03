Windig war’s im Haag – und eisig. Aber die 300 Zuschauer rund um den Kunstrasen hinter der Haupttribüne des Stadions vergaßen die Kälte, weil sich der SC Idar-Oberstein und der FC Rot-Weiß Koblenz ein Fußball-Oberliga-Spiel lieferten, dass – wie es Gästecoach Fatih Cift formulierte – „im Gegensatz zum Wetter warm war“. Die schnelle, rassige Begegnung hatte gar nicht mal so viele Torchancen im Angebot, aber sie war eben intensiv und durchweg spannend. Das 1:1 am Ende passte dann auch.

Das fanden auch die Trainer. Cift sagte: „Letzte Woche beim 0:0 gegen Eppelborn haben wir zwei Punkte hergegeben, diesmal haben wir einen Punkt gewonnen.“ Und SC-Coach Tomasz Kakala meinte: „Das war ein richtig gutes Spiel. Ich bin mit dem Punkt zufrieden.“

30 Minuten lang ist Koblenz nur mit Verteidigen beschäftigt

Wenn der SC Idar-Oberstein das hätte durchziehen können, was er in der ersten halben Stunde gezeigt hatte, dann wäre Kakalas Fazit allerdings wohl anders ausgefallen. Gut 30 Minuten lang waren die Gastgeber nämlich klar stärker. Rot-Weiß Koblenz war nur mit Verteidigen beschäftigt und kam dabei kaum zum Luftholen. „Wir haben sehr gut angefangen, haben hoch gepresst“, fasste Kakala zusammen. Den Fußballsprech übersetzt, heißt das, dass die Idarer früh attackierten, die spielstarken Koblenzer oft schon an deren Strafraum angriffen. Der Tabellen-Fünfte hatte prompt Probleme, wählte aber dennoch selten den langen Schlag als Löschmittel, sondern versuchte, sich selbst in dieser Wackelphase spielerisch zu befreien.

Weil das zunächst nicht sonderlich gut klappte, spielte sich fast alles in der Hälfte der Rot-Weißen ab. Der SC verzeichnete viele frühe Ballgewinne und ging folgerichtig auch recht rasch in Führung. Flavius Botiseriu und Luca Baderschneider wuchteten sich auf der linken Seite durch, und Baderschneider flankte scharf. Die Kugel zischte durch den Strafraum, und anders als die Koblenzer Innenverteidigung schaffte es Alexander Bambach, den Ball am hinteren Fünfereck zu kontrollieren. Und dann schoss der SC-Angreifer ein cooles Tor. Er ballerte die Kugel nicht einfach auf die Hütte, sondern zog sie erst noch um Abwehrmann Daniel Brice Ndouop herum, um die nun komplett freie Schussbahn zu nutzen und den Ball zum 1:0 zu versenken (16.).

„Nach 30 Minuten habe ich überlegt, auszuwechseln. Dreifach!“

Rot-Weiß-Coach Fatih Cift

Anschließend hatte Koblenz schon etwas Glück, dass die Idarer ihre sehr starke Anfangsphase nicht zu einem zweiten Tor nutzten. Das lag einerseits an mangelnder Präzision bei den Angriffen und andererseits an Gäste-Kapitän Eugene Dennis, der ziemlich viel im letzten Moment wegräumte. Chancen zum 2:0 hatte der SC trotzdem zwei. Robin Hill scheiterte an den Fingerspitzen von Koblenz-Keeper Maximilian Grote und am Außennetz (21.), und die anschließende Ecke drosch Baderschneider volley knapp übers Tor (22.).

„Es ist klar, dass man diese Art zu spielen nicht 90 Minuten durchhalten kann“, erklärte Kakala und fügte hinzu: „Eine so gute Mannschaft wie Rot-Weiß Koblenz findet irgendwann Lösungen.“ Vielleicht auch, weil die Gäste-Elf auf dem Feld merkte, dass ihr Coach draußen so gar nicht mit dem einverstanden war, was sie da ablieferte. „Wir hatten extreme Probleme, keine Körpersprache und waren auch mit dem Ball nicht gut“, erklärte Cift später und verriet: „Nach 30 Minuten habe ich überlegt, auszuwechseln. Dreifach.“ Weil sein Credo gerade sei, „jedem seine Chance geben“ zu wollen, verzichtete der Trainer auf so ein knallhartes Zeichen.

Woznys Geschoss segelt zum Ausgleich in den Knick

Sein Team fing sich auch so, kam aber trotzdem aus dem Nichts zum Ausgleich. Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke kam Tyler-Jeremy Wozny in Höhe des rechten Strafraumecks zum Abschluss, und sein Geschoss segelte mit Windunterstützung links oben in den Knick (38.). Für Tobias Edinger gab es da nichts zu halten. Die Fehler der Idarer lagen woanders. Kakala monierte zurecht schon die Entstehung, kritisierte: „Flavius darf da nicht so einfach eine Ecke verursachen.“ Tatsächlich wollte Botiseriu den Ball unter Druck zum Torabstoß ins Aus laufen lassen, doch das misslang, weil ihn FC-Angreifer Aboudoul Rachid Tschdjei nahe der Eckfahne noch anschoss. Und nachdem die anschließende Ecke nur kurz abgewehrt werden konnte, attackierte der SC den Torschützen nicht energisch genug. „Dabei haben wir das abgesprochen“, brummte Kakala.

Beinahe wären die Idarer trotzdem mit einer in Führung in die Pause gegangen, doch Kevin Kraus’ Kopfball nach einer Bambach-Ecke geriet zu zentral (45.+2).

SC Idar in der 90. Minute im Lattenglück

Die zweiten 45 Minuten begannen exakt gegensätzlich zu den ersten. Koblenz kam besser aus der Kabine, der SC wackelte. Und beinahe wären die Gastgeber auch nach einem total missglückten Rückpass David Bauers in Rückstand geraten. Nao Oriyama erspurtete sich die Kugel, brachte sie aber nicht am extrem stark parierenden Edinger vorbei (50.). „In der zweiten Halbzeit hatte Koblenz mehr vom Spiel, aber wir haben nicht viel zugelassen“, sagte Kakala. Sein Team biss sich wieder ins Spiel und hatt zwei Weitschusschancen. Baderschneiders Abschluss sauste knapp vorbei (61.), und den Abzug von Flavius Botiseriu lenkte Grote über den Kasten (62.).

Und dann – ganz am Schluss – hätte der Haag-Wind dem SC beinahe noch einen Punkt weggepustet. Selbst Fatih Cift wertete das „krumme Ding“ von Daniel Sanchez Ruiz Diaz in der 90. Minute nicht als Torchance, doch der Flankenversuch des Koblenzer Einwechselspielers wäre beinahe hinten ins Eck gefallen. Die Latte war letztlich im Weg und sorgte für Gerechtigkeit.

SC Idar-Oberstein – FC RW Koblenz 1:1 (1:1)

SC Idar-Oberstein: Edinger – David Bauer, Kraus, de Souza, F. Botiseriu – Fuchs, Rafisamii (81. Kaucher) – Hill (61. Marino), Alex, Baderschneider (90.+1 Daragmeh) – Bambach (61. Zimmer).

FC Rot-Weiß Koblenz: Grote – Wilki, Alsela, Dennis, Ndouop, Matsui – Tchadjei (72. Sanchez Ruiz Diaz), Cartus (61. Ahmetaj), Wozny, Azahaf – Oriyama (75. Sivic).

Schiedsrichter: Marlon Manderfeld (Oberkyll).

Zuschauer: 300.

Tore: 1:0 Bambach (16.), 1:1 Wozny (38.).

Beste Spieler: Baderschneider, Kraus, de Souza – Dennis, Grote.