Cifts Serien halten, zufrieden ist er nur zur Hälfte

Es war ein 3:3, das alles bot – von umstrittenen Entscheidungen bis zu einem Trainer, der von der Tribüne aus mitfieberte. Am Ende mussten Wormatia Worms und Rot-Weiss Koblenz mit einem Remis leben, dabei hätten beide gerne mehr mitgenommen.
Die „dritte Halbzeit“ war ebenso unterhaltsam wie die 90 Minuten auf dem Feld. Denn nach dem Fußball-Oberliga-Spiel zwischen Wormatia Worms und Rot-Weiß Koblenz, das 3:3 (1:2) endete, saßen mit Fatih Cift und Anouar Ddaou zwei Trainer auf dem Podest, die für einiges an Schmunzeln bei den Zuhörern sorgten.