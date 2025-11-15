Rot-Weiss spielt 3:3 in Worms Cifts Serien halten, zufrieden ist er nur zur Hälfte Matthias Schlenger 15.11.2025, 18:41 Uhr

i Auf die Koblenzer Daniel Ndouop (in Grau-Schwarz, Nummer 5) und Tyler Wozny kam in der Anfangsphase des Worms-Spiels Schwerstarbeit zu. Ndouop musste schon nach 15 Minuten verletzt raus, für ihn kam Mohammad Maroc, der sich beim 3:3 als Glücksgriff erwies. Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Es war ein 3:3, das alles bot – von umstrittenen Entscheidungen bis zu einem Trainer, der von der Tribüne aus mitfieberte. Am Ende mussten Wormatia Worms und Rot-Weiss Koblenz mit einem Remis leben, dabei hätten beide gerne mehr mitgenommen.

Die „dritte Halbzeit“ war ebenso unterhaltsam wie die 90 Minuten auf dem Feld. Denn nach dem Fußball-Oberliga-Spiel zwischen Wormatia Worms und Rot-Weiß Koblenz, das 3:3 (1:2) endete, saßen mit Fatih Cift und Anouar Ddaou zwei Trainer auf dem Podest, die für einiges an Schmunzeln bei den Zuhörern sorgten.







