Das Hinspiel zwischen dem FV Engers und dem FC Rot-Weiss Koblenz war eine besondere Partie. Ob das Rückspiel das auch wird, muss man sehen. Jedenfalls ist es eine wichtige Partie für die Koblenzer Gastgeber auf dem Weg zum Klassenerhalt.
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Der 17. Oktober 2025 ist beim FV Engers und beim FC Rot-Weiss Koblenz noch sehr präsent. Es war das erste Spiel in der Fußball-Oberliga am Engerser Wasserturm nach dem Tod der Vereinsikone Heinz Keuler und fand in einem ganz besonderen sowie würdevollen Rahmen statt.