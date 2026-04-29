Rot-Weiss Koblenz gegen Engers Cifts Lob für FVE: Das ist eines der dicksten Bretter Mirko Bernd 29.04.2026, 17:00 Uhr

i Das Hinspiel zwischen dem FV Engers (in Grün) und Rot-Weiss Koblenz war ein besonderes, denn es war das erste Spiel am Wasserturm nach dem Tod der Vereinsikone Heinz Keuler. Am 17. Oktober 2025 gewann der FVE durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 1:0. Am Samstag um 14 Uhr treffen sich beide Klubs im Stadion Oberwerth wieder. Jörg Niebergall

Das Hinspiel zwischen dem FV Engers und dem FC Rot-Weiss Koblenz war eine besondere Partie. Ob das Rückspiel das auch wird, muss man sehen. Jedenfalls ist es eine wichtige Partie für die Koblenzer Gastgeber auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Der 17. Oktober 2025 ist beim FV Engers und beim FC Rot-Weiss Koblenz noch sehr präsent. Es war das erste Spiel in der Fußball-Oberliga am Engerser Wasserturm nach dem Tod der Vereinsikone Heinz Keuler und fand in einem ganz besonderen sowie würdevollen Rahmen statt.







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