Für den FC Rot-Weiss Koblenz endet eine Saison mit Höhen und Tiefen wohl am Ende so hoch, wie der Klub nur selten gestanden hat in dieser Oberliga-Runde. Platz sieben könnte es werden für die Elf des seit kurzem vollbartlosen Trainers Fatih Cift.
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Noch ist – im übertragenen Sinne – der Bart nicht ab für den FC Rot-Weiss Koblenz in der Fußball-Oberliga, zwei Spiele stehen für das Team von Trainer Fatih Cift noch an. Bei dem ist bekanntlich der Bart ab – und das führte rund um das 3:1 im Stadtderby gegen die TuS Koblenz am Samstag zu lustigen Anekdoten.