Nach zwei Siegen hintereinander, ist Oberligist Rot-Weiss Koblenz beim 0:2 gegen Aufsteiger Gau-Odernheim wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Weshalb Trainer Fatih Cift vor dem Wiesbach-Spiel sagt: Für uns geht es nur um den Klassenerhalt.
Lesezeit 2 Minuten
Fatih Cift ist keiner, der mit seiner Meinung hinter dem Berg hält. Der Trainer des Fußball-Oberligisten Rot-Weiss Koblenz sagt zumeist, was er gerade denkt. Und so sagt er mit einem leicht süffisanten Unterton vor der Auswärtsfahrt seiner Mannschaft ins Saarland zum FC Hertha Wiesbach: „Ich freue mich.