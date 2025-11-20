Cift und Kühnreich halten viel von der Elf des anderen

Die Indizien sprechen für ein enges Oberliga-Spiel zwischen dem FC Rot-Weiss Koblenz und dem FC Emmelshausen-Karbach am Samstag. Ob einer der beiden Klubs den Gegenbeweis antritt, ist eine der großen Fragen.
Lesezeit 3 Minuten
Die letzten Sprachnachrichten gab es Anfang der Woche, seitdem herrscht Funkstille zwischen Fatih Cift und Patrick Kühnreich. Aber nicht, weil es Ärger gab zwischen dem Trainer des FC Rot-Weiss Koblenz und dem des FC Emmelshausen-Karbach, die ansonsten teils mehrfach die Woche zum Hörer greifen, wie es anno dazumal hieß.