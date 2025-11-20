Rot-Weiss empfängt FCEK Cift und Kühnreich halten viel von der Elf des anderen 20.11.2025, 16:30 Uhr

i Auch das Hinspiel in Karbach war schon eine enge Angelegenheit zwischen dem FCEK (in Blau mit Marco Bresser) und Rot-Weiss Koblenz mit Ryo Iwata. Es ging mit 3:2 an die Gastgeber, am Samstag dürfte es aller Voraussicht nach auf dem Oberwerth-Kunstrasen ähnlich eng zugehen. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Die Indizien sprechen für ein enges Oberliga-Spiel zwischen dem FC Rot-Weiss Koblenz und dem FC Emmelshausen-Karbach am Samstag. Ob einer der beiden Klubs den Gegenbeweis antritt, ist eine der großen Fragen.

Die letzten Sprachnachrichten gab es Anfang der Woche, seitdem herrscht Funkstille zwischen Fatih Cift und Patrick Kühnreich. Aber nicht, weil es Ärger gab zwischen dem Trainer des FC Rot-Weiss Koblenz und dem des FC Emmelshausen-Karbach, die ansonsten teils mehrfach die Woche zum Hörer greifen, wie es anno dazumal hieß.







