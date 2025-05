Es geht lediglich um drei Punkte, mehr nicht. Weil sich Rot-Weiss Koblenz und der FC Karbach auf den Plätzen neun und zehn im Niemandsland der Tabelle bewegen, wurde die Oberliga-Partie des letzten Spieltags auf Mittwochabend (19 Uhr) vorverlegt – und im Lager von Rot-Weiss sind offenbar alle Beteiligten froh, dass die Saison dann auch zu Ende ist.

„Diese Saison hat mich so viel Kraft gekostet wie noch keine zuvor. Und diese Saison hat auch nicht sehr viel Spaß gemacht.“

Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift

„Ich bin normalerweise immer voller Energie“, sagt Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift, ehe das große Aber folgt: „Diese Saison hat mich so viel Kraft gekostet wie noch keine zuvor. Und diese Saison hat auch nicht sehr viel Spaß gemacht.“ Was natürlich an dem verlorenen Pokalfinale vom Samstag gegen Engers liegt. Was natürlich auch an der ewig langen Sieglos-Serie von zwölf Partien ohne Dreier liegt. Was aber wohl vor allem an den vielen Dingen abseits des Platzes liegt, mit denen sich Cift und auch der Sportliche Leiter Chris Noll auseinanderzusetzen hatten.

Die vielen Telefonate mit den Beratern (Cift: „Es geht nicht ohne sie, aber mit vielen ist es auch sehr schwer“) haben mitunter den Fokus weg von sportlichen Belangen gelenkt, insgesamt lässt sich aus Cifts Ausführungen vor allem entnehmen, dass die Mannschaft in den vergangenen Monaten selten eine solche war. „Ich hatte gehofft, dass wir das Pokalfinale gewinnen, aber mir war bewusst, dass Engers einen klaren Vorteil hat – weil sie ein verschworener Haufen sind. Die allermeisten der Spieler haben dort schon für die neue Saison zugesagt und identifizieren sich mit dem Verein, das ist bei uns nicht so. Bei uns waren einige Charaktere dabei, die mit ihren Beratern für schlechte Stimmung gesorgt haben. Wir hatten ein paar faule Äpfel dabei.“

Charakterstärke als wesentlicher Faktor beim Neuaufbau

Namen nennt Cift keine. Die Tatsache, dass es aber nach der Saison (mal wieder) einen massiver Umbruch geben wird, zeigt, dass die Kabine als Herz einer Mannschaft nicht immer im Takt geschlagen hat. Konsequenz: Bei der Neuausrichtung des künftigen Kaders werden Cift und Noll noch mehr darauf achten, dass ein Spieler neben seinen fußballerischen Fähigkeiten eben auch charakterlich ins Gefüge passt. „Das ist der ganz klare Auftrag, und da nehme ich mich auch in die Verantwortung“, sagt der Trainer, „wir werden uns wahrscheinlich vor der ein oder anderen Verpflichtung noch etwas mehr Zeit nehmen müssen. Wir haben zwischenzeitlich zwölf Spiele nicht gewonnen. Und das mit unserer Qualität. Das zeigt doch, dass bei dem einen oder anderen die Einstellung nicht gestimmt hat. Wenn sich einzelne Spieler wichtiger als die Gruppe nehmen, kann es nicht funktionieren.“

Es ist eine Art Brandrede, wenn auch mit ruhigem Ton und wohl gewählten Worten, die zeigt, dass sich bei dem 43-Jährigen wohl einiges aufgestaut hat. Die Tatsache, dass er denn auch am Samstag die Stand-by-Akteure Thilo Kraemer und Derrick Miles gegen Engers ins Spiel gebracht hatte, war ein Zeichen, dass Charakterstärke mitunter wichtiger als fußballerische Klasse ist. Die Tatsache, dass sich die Mannschaft trotz des verlorenen Finales nicht noch beisammen gesessen, sondern sich flugs in alle Himmelsrichtungen verteilt hat, darf ebenfalls als Beleg fehlenden Zusammenhalts gewertet werden.

Alsela und Ndouop bleiben, Dennis wägt ab

Cift nimmt in seinen Worten ausdrücklich Dejvi Alsela und Daniel Ndouop aus, sie sind zwei von den wenigen Spielern, die bleiben werden. Das Innenverteidiger-Duo hat unterschrieben, beide dürften in vielerlei Hinsicht wichtige Stützen in der neuen Saison werden. „Das war mir sehr wichtig, dass sie bleiben“, es sind gute Charaktere. Auch Eugene Dennis wäre ein Akteur, den Cift gern weiter in seinen Reihen hätte, der US-Amerikaner muss aber noch aus privaten Gründen ein weiteres Engagement abwägen. Neben zahlreichen anderen werden Nao Oriyama und Sota Matsui am Mittwoch ihr letztes Spiel im Rot-Weiss-Trikot absolvieren, das japanische Duo spielt fortan für den FC Cosmos. „Wir hätten sie auch gern behalten. Aber das hat auch finanzielle Gründe“, nennt Cift die Dinge beim Namen.

Vor diesem Hintergrund wird die Partie in Karbach wohl eher eine Pflichterfüllung denn ein stimmungsvoller Abschluss der Saison. „Ich kann auch nicht ganz verstehen, dass man nach einem Pokalfinale noch einmal spielen muss, da ist so oder so die Luft raus“, sagt Cift.