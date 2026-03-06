Rot-Weiss Koblenz in Pirmasens
Cift: Müssen momentan bisschen durch die Hölle gehen
Es war sicherlich keine leichte Ansprache an die Mannschaft nach dem bitteren Rheinlandpokal-Aus in Bitburg am Mittwoch, die Rot
Es war sicherlich keine leichte Ansprache an die Mannschaft nach dem bitteren Rheinlandpokal-Aus in Bitburg am Mittwoch, die Rot-Weiss-Coach Fatih Cift (Mitte, dahinter der sportliche Leiter Chris Noll) halten musste. Er konnte seiner Elf wenig vorwerfen und hofft dass sich im schweren Liga-Auswärtsspiel am Samstag beim Zweiten FK Pirmasens die Köpfe wieder oben hat.
sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Rot-Weiss Koblenz geht momentan bisschen durch die Hölle. So drückt es Trainer Fatih Cift aus. Die Leistungen stimmen im Prinzip, der Ertrag nicht. Ob das ausgerechnet beim Oberliga-Tabellenzweiten FK Pirmasens anders wird?

Lesezeit 2 Minuten
Grundsätzlich nagen Niederlagen schon ein paar Tage an Fatih Cift, dem Trainer des Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz. Zwei waren es nun kurz hintereinander. Erst im Liga-Nachholspiel gegen den FC Emmelshausen-Karbach (1:2), dann am Mittwochabend beim bitteren Rheinlandpokal-Aus im Viertelfinale nach Verlängerung beim Rheinlandligisten FC Bitburg (0:2).

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren