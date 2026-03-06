Rot-Weiss Koblenz geht momentan bisschen durch die Hölle. So drückt es Trainer Fatih Cift aus. Die Leistungen stimmen im Prinzip, der Ertrag nicht. Ob das ausgerechnet beim Oberliga-Tabellenzweiten FK Pirmasens anders wird?
Grundsätzlich nagen Niederlagen schon ein paar Tage an Fatih Cift, dem Trainer des Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz. Zwei waren es nun kurz hintereinander. Erst im Liga-Nachholspiel gegen den FC Emmelshausen-Karbach (1:2), dann am Mittwochabend beim bitteren Rheinlandpokal-Aus im Viertelfinale nach Verlängerung beim Rheinlandligisten FC Bitburg (0:2).