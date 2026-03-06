Rot-Weiss Koblenz in Pirmasens Cift: Müssen momentan bisschen durch die Hölle gehen Mirko Bernd 06.03.2026, 13:34 Uhr

i Es war sicherlich keine leichte Ansprache an die Mannschaft nach dem bitteren Rheinlandpokal-Aus in Bitburg am Mittwoch, die Rot-Weiss-Coach Fatih Cift (Mitte, dahinter der sportliche Leiter Chris Noll) halten musste. Er konnte seiner Elf wenig vorwerfen und hofft dass sich im schweren Liga-Auswärtsspiel am Samstag beim Zweiten FK Pirmasens die Köpfe wieder oben hat. sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Rot-Weiss Koblenz geht momentan bisschen durch die Hölle. So drückt es Trainer Fatih Cift aus. Die Leistungen stimmen im Prinzip, der Ertrag nicht. Ob das ausgerechnet beim Oberliga-Tabellenzweiten FK Pirmasens anders wird?

Grundsätzlich nagen Niederlagen schon ein paar Tage an Fatih Cift, dem Trainer des Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz. Zwei waren es nun kurz hintereinander. Erst im Liga-Nachholspiel gegen den FC Emmelshausen-Karbach (1:2), dann am Mittwochabend beim bitteren Rheinlandpokal-Aus im Viertelfinale nach Verlängerung beim Rheinlandligisten FC Bitburg (0:2).







