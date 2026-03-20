Für Rot-Weiss Koblenz steht mit der Partie beim SC Idar-Oberstein das dritte Auswärtsspiel hintereinander in der Oberliga an. Aber in der Fremde scheint sich die Elf von Fatih Cift gerade ziemlich wohl zu fühlen nach Siegen in Pirmasens und Diefflen.
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Der FC Rot-Weiss Koblenz steht nach zwei ganz wichtigen Auswärtssiegen beim FK Pirmasens (1:0) und beim FV Diefflen (4:1) bei 30 Punkten und auf dem siebten Tabellenplatz der Fußball-Oberliga. Und damit in Gefilden, wo viele das Team von Trainer Fatih Cift sowieso gesehen haben.